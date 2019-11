Oroscopo 29 novembre : imprevisti per l'Ariete - Pesci tra alti e bassi : L'Oroscopo del 29 novembre annuncia notizie abbastanza positive per la giornata di venerdì. Per i nati sotto il segno dello Scorpione questo è il periodo giusto per innamorarsi. Per i nativi Pesci sarà una giornata fatta di alti e bassi. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di venerdì per i 12 segni dello Zodiaco. Oroscopo del giorno 29 novembre: Ariete, Toro, Gemelli Ariete – Per molti di voi questo periodo porterà notizie ...

L'oroscopo del giorno 28 novembre : Leone affettuoso - Pesci rispettoso : L'oroscopo di giovedì studia l'entrata di Venere nel cielo del Capricorno. I sentimenti diventano più seriosi ma anche molto concreti nelle previsioni astrali segno per segno. Anche la Vergine, Toro, Scorpione e Pesci vivranno l'amore in modo più cauto, ma non per questo profondo. Avranno bisogno di molta stabilità anche in campo lavorativo, dove brilleranno per efficienza e utilizzeranno al meglio le proprie spiccate capacità organizzative. Di ...

Oroscopo weekend fino al 1° dicembre : Pesci eccentrici - Capricorno vivace : Durante il weekend che va dal 30 novembre al 1° dicembre, i nativi Ariete saranno presi da una certa felicità che li metterà di buon umore, mentre il Leone farebbe meglio a non affaticarsi parecchio. Per la Bilancia l'ambito lavorativo sarà ancora piuttosto sottotono, mentre i Pesci decideranno di dedicarsi principalmente a divertirsi e a fare shopping. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il fine settimana di sabato ...

L'oroscopo del 28 novembre : stelle favorevoli per il Sagittario - la Luna aiuta i Pesci : L’oroscopo del 28 novembre è pronto a rivelare cosa riserveranno gli astri per ciascun segno in questo ultimo giovedì del mese. Il Toro avrà un bel po’ di dubbi da dissipare mentre le stelle risultano favorevoli per i nati del Sagittario. Tutto sommato si preannuncia una giornata interessante per quasi tutti i segni zodiacali, ma vediamo nello specifico cosa prevede l’oroscopo giornaliero. Previsioni astrologiche del 28 novembre da Ariete a ...

L'oroscopo di domani 27 novembre e classifica : progetti ambiziosi per Cancro e Pesci : L'oroscopo di domani 27 novembre, è pronto a rivelare che mercoledì sarà per tutti i 12 segni dello zodiaco. La Luna crescente favorisce i progetti, la comunicazione e la voglia di indipendenza. Per questo in molti desidereranno starsene da soli, magari a riflettere sulla propria vita oppure a cercare di capire che strada prendere. Nonostante ciò, questa sarà anche una giornata particolarmente uggiosa. Tuttavia, i segni d'acqua, come Cancro, ...

Predizioni astrologiche - classifica 28 novembre : Pesci bugiardo - nuova dieta per Acquario : Giovedì 28 novembre 2019 la Luna, Plutone, Venere e Saturno saranno sui gradi del Capricorno mentre Giove ed il Sole stazioneranno nel Sagittario. Mercurio e Marte permarranno nello Scorpione come Urano che sosterà in Toro. Infine il Nodo Lunare continuerà il suo moto in Cancro con Nettuno che rimarrà nel domicilio dei Pesci. Previsioni astrologiche favorevoli per Toro e Vergine, meno rosee per Pesci e Cancro. Sul podio 1° posto Vergine: flirt. ...

L'oroscopo del giorno 27 novembre - 2^ sestina : mercoledì Sagittario e Pesci 'alla grande' : L'oroscopo del giorno 27 novembre 2019 è pronto a svelare le previsioni zodiacali e la classifica stelline relative ai sei segni appartenenti alla seconda metà dello zodiaco. In primo piano in questo contesto è la presenza della Luna in Sagittario entrata nel segno di Fuoco questo martedì alle ore 09:11 del mattino. Altresì, l'Astrologia applicata al periodo ci mostra Venere, Saturno e Plutone tutti splendidamente allineati nel settore del ...

Oroscopo dicembre Pesci : salute su livelli ottimali - Giove nel vostro cielo : Il mese di dicembre per i nativi Pesci sarà caratterizzato da tante gioie per quanto riguarda l'ambito sentimentale. Avrete un'ottima configurazione astrale che vi permetterà di realizzare tanti piccoli desideri. Tuttavia, dovrete fare un po’ di attenzione in quanto dei piccoli malintesi e delle incomprensioni potrebbero intaccare il vostro rapporto nell'ultima settimana del mese. I cuori solitari saranno particolarmente ottimisti e con Marte in ...

L'oroscopo dell'amore di coppia del 26 novembre : Ariete suscettibile - Pesci sensibile : Gli aspetti planetari delL'oroscopo dell'amore di coppia di martedì 26 novembre puntano un riflettore sulla presenza di Luna in Scorpione. L'amore diventa più profondo e introspettivo anche per i Pesci, la Vergine, Capricorno e Cancro che saranno molto magnetici e affascinanti. Gli astri con i loro influssi benefici, incrociano le sensazioni in modo imprevedibile e, come fili sottili, elargiscono una forza elettrizzante nelle previsioni ...

Oroscopo sull'amore - ultima settimana di novembre : Ariete irritabile - Pesci fortunati : La fine del mese di novembre è finalmente arrivata ed i mutamenti non possono che condizionare ogni singolo segno zodiacale in maniera differente. L'Oroscopo di questa settimana sarà unicamente dedicato all'amore e porterà alla luce quelle che saranno le giornate positive o negative per i nati sotto ai vari segni. L'Ariete, ad esempio, nonostante sia un grande amante e si ritrovi al proprio fianco la persona giusta, si sentirà leggermente ...

L'oroscopo del 25 novembre : i Pesci devono evitare le liti - bene l'amore per il Cancro : L'oroscopo di lunedì 25 novembre vedrà in particolare il segno del Leone alle prese con una difficile decisione, mentre lo Scorpione dovrà stare attento alle malelingue. Entriamo ora nel dettaglio delle previsioni giornaliere per tutti i dodici segni dello zodiaco. Da Ariete a Vergine Ariete: Inizierete questa settimana con dei piccoli successi, cercate di goderveli tutti, ma non provate a strafare. Molto bene salute e amore. Toro: Non date ...

L'oroscopo del 25 novembre : Vergine sognatrice - Pesci corteggiati : Inizia una nuova giornata per tutti i segni zodiacali. L'oroscopo del 25 novembre è pronto a rivelare la vostra situazione astrologica per la giornata d'inizio settimana. Le persone del Toro devono valutare le proposte ricevute, mentre i nativi della Bilancia devono fare molta attenzione alla cattiveria dei colleghi o soci. Nel dettaglio, l'astrologia della giornata di lunedì e le previsioni astrali per i 12 simboli dello Zodiaco. Oroscopo del ...