MotoGP | Marc Marquez manda un messaggio sui social ai tifosi dopo l’operazione alla

MotoGP : Marc Marquez operato con successo alla spalla destra a Barcellona. Presto inizierà la riabilitazione : Si prospetta una replica dell’inverno 2018 per lo spagnolo Marc Marquez. L’otto volte iridato, dominatore assoluto del Mondiale di MotoGP, è stato protagonista di una brutta caduta nel corso degli ultimi test a Jerez de la Frontera (Spagna) ed è stato costretto ad operarsi alla spalla destra presso l’Ospedale Universitario Dexeus-Quiron di Barcellona quest’oggi. La lesione, che l’alfiere della Honda si è procurato, ...

VIDEO MotoGP - Test Jerez 2019 : le dichiarazioni di Marc e Alex Marquez : Prime uscite da compagni di squadra per i fratelli Marc e Alex Marquez, pronti ad affrontare il Mondiale MotoGP 2020 nello stesso box con i colori del team Repsol Honda. Al termine delle due giornate di Test di Jerez de la Frontera, Marc ha firmato il secondo miglior tempo nonostante la dislocazione della spalla patita nel corso del day-1 mentre Alex ha fatto molta fatica dovendosi accontentare del 17° posto. Di seguito il VIDEO con le ...

MotoGP - Test Jerez 2019 : Yamaha va in vacanza con grande fiducia - Marc Marquez si opera ma la vera sorpresa è la Suzuki : E così è finita anche l’ultima giornata di Test dell’anno per la MotoGP, che si appresta ad andare in letargo per due mesi prima di tornare in pista a febbraio con i Test di Sepang. La due giorni di Test andata in scena a Jerez de la Frontera è stata però condizionata dal freddo e dalla pioggia, con i team che non hanno potuto completare il programma di lavoro pianificato alla vigilia raccogliendo comunque dati molto importanti in ...

LIVE MotoGP - Test Jerez 2019 in DIRETTA : Marc Marquez si opera alla spalla! Pioggia continua - tutti ai box! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.17: Guardando ad altri, in casa Yamaha si può essere soddisfatti. La M1 sembra aver compiuto un passo avanti, non ancora però sufficiente in termini di trazione. 16.14: Una Honda che continua a dare dei problemi: le cadute di Marquez lo dimostrano chiaramente. Un anteriore ancora decisamente instabile non aiuta i tecnici giapponesi. 16.11: Una giornata, quindi, poco indicativa per via ...

MotoGP - Marc Marquez potrebbe operarsi alla spalla destra! Fatale la caduta a Jerez durante i test? : Marc Marquez potrebbe operarsi alla spalla destra dopo la sublussazione patita ieri nella caduta durante i test della MotoGP in corso a Jerez de la Frontera: secondo quanto si legge su Twitter, la giornalista Tammy Gorali avrebbe appreso dal pilota spagnolo che oggi stesso si recherà in ospedale a Barcellona per ulteriori visite. Great scoop by @tammygorali. She spoke to Marc Marquez. He shared that he will be in hospital in Barcelona to ...

LIVE MotoGP - Test Jerez 2019 in DIRETTA : Marc Marquez si opera alla spalla! Pioggia continua - gira solo Valentino Rossi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.00: Di seguito l’ordine dei tempi: POS # RIDER GAP 1 93 M. Marquez 1:37.820 2 42 A. RINS +0.017 3 36 J. MIR +0.139 4 12 M. VIÑALES +0.144 5 20 F. QUARTARARO +0.153 6 4 A. DOVIZIOSO +0.166 7 21 F. MORBIDELLI +0.280 8 43 J. MILLER +0.293 9 44 P. ESPARGARO +0.391 10 46 V. ...

MotoGP - Test Jerez – Caduta Marquez - Marc svela : “ecco perchè sono andato al centro medico” : Marc Marquez sincero dopo la prima giornata di Test a Jerez: ecco cosa ha spinto lo spagnolo a recarsi al centro medico dopo la Caduta Giornata difficile ieri a Jerez de la Frontera per Marc Marquez: nella prima giornata della seconda sessione invernale di Test, il campione del mondo in carica è stato protagonista di una Caduta non grave, che lo ha costretto però a recarsi al centro medico. Al termine della prima giornata di Test, dominata ...

MotoGP - Test Jerez – Sospiro di sollievo per Marc Marquez : “l’incidente è stato un mio errore - sto bene” : Il campione del mondo ha commentato il primo giorno di Test a Jerez, chiuso al sesto posto e con una fastidiosa caduta Sesta posizione per Marc Marquez nel primo giorno di Test a Jerez, il campione del mondo si è concentrato a provare numerose nuove componenti montate sulla sua RC213V, finendo anche nella ghiaia in curva 13. AFP/LaPresse Una caduta che non gli ha fortunatamente lasciato conseguenze, nonostante una visita al centro medico: ...

MotoGP - Test Jerez 2019. Marc Marquez : “Sublussazione ad una spalla. Giornata positiva” : Una prima Giornata di Test in vista della prossima stagione in quel di Jerez un po’ difficoltosa per Marc Marquez, campione del mondo in carica della MotoGP. Il fenomeno iberico, che ha chiuso appena sesto a oltre un secondo di ritardo, è stato uno dei tanti piloti caduti oggi, una scivolata a metà sessione nel tratto misto del T3 dove il campione di Cervera ha rimediato per fortuna solo una leggera contusione alla spalla destra. Le sue ...

MotoGP – Test Jerez - caduta per Marc Marquez : il campione del mondo al centro medico : Marc Marquez cade ai Test di Jerez de la Frontera: lo spagnolo al centro medica, nulla di grave per il campione del mondo I piloti della MotoGp sono in pista a Jerez de la Frontera per gli ultimi due giorni di Test dell’anno in ottica 2020. Dopo le due giornate di Valencia, i campioni sono tornati in sella sulle loro moto per continuare il lavoro iniziato la settimana scorsa. Non è mancato, oggi, un piccolo spavento per la Honda: Marc ...

LIVE MotoGP - Test Jerez 2019 in DIRETTA : 25 novembre - day-1. Quartararo precede Marc Marquez - Rossi e Dovizioso ancora ai box : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.36 Vinales on fire!! Record in tutti i settori per lo yamahista e chiude in 1:37.927 rifilando 654 millesimi a Quartararo e 668 a Marquez che rimane fermo ai box. Crutchlow sale in sesta posizione a 990. 11.34 ancora un ottimo giro per Vinales che non migliora davvero per un soffio, risponde Quartararo che continua con l’ottavo giro martellando su ritmi interessanti. Finalmente ...