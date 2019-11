Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 novembre 2019) Hanno scambiato un pazientein ospedale per il super latitante. Unallarme che questa mattina ha fattore misure speciali nell’ospedale Bonino Pulejo di. Il dubbio sulla reale identità dell’uomo è venuto ad alcuni infermieri che hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine dicendo che tra i malati c’era il boss di Cosa Nostra. A quel punto magistrati e investigatori hanno fattore un: la Procura ha subito inviato i militari del nucleo speciale per prelevare un campione di Dna dall’uomooriginario di Castelvetrano, in provincia di Trapani, esattamente come il caporicercato. Intanto nelle struttura sanitaria sono state bloccate le vie d’accesso e di uscita. L’operazione, coordinata dal procuratore Maurizio De Lucia, si è conclusa poco dopo quando si è ...

Daviderel4 : RT @fattoquotidiano: Mafia, “c’è Matteo Messina Denaro ricoverato in ospedale”: scatta il blitz. Ma è falso allarme - TutteLeNotizie : Mafia, “c’è Matteo Messina Denaro ricoverato in ospedale”: scatta il blitz. Ma è falso… - fattoquotidiano : Mafia, “c’è Matteo Messina Denaro ricoverato in ospedale”: scatta il blitz. Ma è falso allarme -