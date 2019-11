Basilica di San Francesco d' Assisi | vent' anni dopo quel Cantiere di utopia

Dario Franceschini alla Basilica di San Marco : "I danni ci sono ma non sono irreparabili" : “Un censimento dei danni è in atto, per fortuna non sono irreparabili ma i danni ci sono. La cripta è stata invasa dalle acque e si stanno gestendo i danni. Rispetto ai 20 milioni stanziati in Consiglio dei ministri serve ben altro, abbiamo pensato di rifinanziare la legge speciale per Venezia e di fare tutto il possibile non solo in termini di risorse ma anche di norme”. Così il ministro dei Beni culturali Dario ...