Autonomia | tutte le Regioni dicono sì alla legge quadro Boccia | “Ora il testo passa in

Fonte : fanpage

(Di giovedì 28 novembre 2019) Il ministro per gli Affari regionali: "Ilandrà in consiglio dei ministri. Ora c'è una cintura di sicurezza per il Sud". Soddisfatto il governatore del Veneto, Luca Zaia: "Abbiamo dato un primo assenso a unche deve avere alcuni aggiustamenti. Oltrecornice della, noi come Regione siamo interessatifirma dell'intesa".Continua are

fattoquotidiano : Autonomia, sì di tutte le Regioni alla legge quadro. Boccia: “Ora in consiglio dei ministri. Il sud ha una cintura… - FriioGianluca : @granieri_gianlu @Vincentne @ricpuglisi Quali materie prime ha l’Italia? Cosa ha mai prodotto in autonomia, abbiamo… - paoloigna1 : Autonomia, sì di tutte le Regioni alla legge quadro. Boccia: “Ora in consiglio dei ministri. Il sud ha una cintura… -