Ancelotti | “Io all’Arsenal? Ho l’esperienza per dire…”

Fonte : forzazzurri

(Di giovedì 28 novembre 2019)risponde ai media inglesi sui rumors che lo vorrebbero all’Arsenal Il tecnico del Napoli Carlo, parla a BT Sport, risponde sui rumors che lo vogliono accostato all’Arsenal: “Io all’Arsenal? Sono voci. Ho i capelli bianchi e l’esperienza per capire che si tratta di voci. Io resto al Napoli, ovviamente”. Niente ritorno in Premier League, quindi, per il tecnico italiano, accostato anche al Milan per la prossima stagione. Lo riporta Calciomercato.com. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI CdM – Insigne, dopo la multa colloquio con Giuntoli: si lavora a un compromesso… VIDEO – Chiariello attacca De Laurentiis: “Noi gufi? Come si permette, lui non capiva di calcio e nemmeno era tifoso del Napoli…” Napoli-Bologna a Pasqua della sezione di Tivoli Fedele: “I calciatori erano turbati dalle multe ma andiamo ...

ToKyo18196197 : @Partenopeo78 Per quanto mi riguarda, io voglio solo il bene della squadra, però dico che 'una rondine non fa prima… - Sport_Mediaset : #Ancelotti vuole solo il #Napoli: 'L'#Arsenal? Sono solo voci, io resto qui'. Il tecnico azzurro, a un passo dalla… - news24_napoli : Ancelotti: “Io all’Arsenal? Ecco la verità. Ho i capelli bianchi per… -