Total War | Warhammer 2 | con The Shadow & The Blade arrivano nuovi personaggi | unità

Everwild : il team di Rare include artisti che hanno lavorato a Viva Pinata - Total War e Sonic & All-Stars Racing Transformed : Rare ha annunciato la sua nuova IP durante l'evento X019 che si sta tenendo in questi giorni a Londra. Everwild si presenta come una sorta di titolo fantasy in terza persona e apparentemente caratterizzato da una sorta di modalità cooperativa e/o competitiva ed attualmente si trova nella fase di pre-produzione.Tuttavia, sebbene non conosciamo ulteriori dettagli del gioco, sappiamo da chi è formato il team di sviluppo. Louise O'Connor, veterana ...

Confusione Totale su EMUI 10 per device Huawei : chiariamoci tra beta e firmware stabili : Diventa molto importante oggi 12 novembre chiarire un po' di cose per quanto concerne il rilascio dell'aggiornamento con EMUI 10 per smartphone Huawei. Da un paio di giorni a questa parte, infatti, c'è tanta Confusione sui social (alimentata anche dagli addetti ai lavori) tra upgrade stabili ed evoluzioni dei firmware beta. Già nella giornata di ieri, non a caso, abbiamo sollevato dei dubbi in merito ad alcune segnalazioni giunte anche qui in ...

Star Wars : The Old Republic ha registrato quasi un miliardo di dollari in entrate Totali : Star Wars: The Old Republic è un titolo MMORPG lanciato da BioWare nel 2011 e nonostante siano passati otto anni dalla sua uscita, il gioco continua a macinare guadagni. All'inizio il titolo era disponibile attraverso la sottoscrizione di un abbonamento, ma EA dopo poco meno di un anno ha deciso di renderlo free-to-play con elementi disponibili per l'acquisto attraverso microtransazioni.La casa editrice Elctronic Arts ha annunciato durante una ...

La campagna di Alessandro Magno vi aspetta in ROME : Total War – Alexander : ROME: Total War - Alexander è un'espansione per ROME: Total War in cui vestirete i panni di Alessandro Magno e guidare il piccolo regno greco di Macedonia in una storica campagna militare alla conquista dell'imponente impero persiano. Il gioco permette di capeggiare una delle quattro fazioni (Macedonia, Persia, India o Dahae) e comandare oltre 50 unità specifiche. L'articolo La campagna di Alessandro Magno vi aspetta in ROME: Total War – ...

Total War : Three Kingdoms Eight Princes - recensione : Total War è una della serie strategiche più prolifiche in assoluto. Dai tempi ormai lontani del primo 'Shogun Total War' sono passati quasi vent'anni (diciannove per la precisione) e la serie ha fatto passi da gigante. Non tutte le puntate però sono state di successo o hanno contribuito in egual misura al suo progresso, alcune lo hanno fatto in maniera più decisiva di altre.La palma di 'puntata più rivoluzionaria' va probabilmente assegnata ...