Sicilia | Ars | Damante subentra a Cancelleri nelle fila del M5S

Sicilia : Zone Franche Montane - ddl approvato in Commissione Attività Produttive all'Ars : È stato approvato il disegno di legge sull'istituzione delle ZFM (Zone Franche Montane) da parte della Commissione Attività Produttive dell'Assemblea Regionale Siciliana. Il prossimo step per la realizzazione di questo obiettivo sarà il parere tecnico della Commissione Bilancio presieduta da Riccardo Savona. Una battaglia lunga molti anni, quella del Comitato promotore per le Zone Franche Montane che, finalmente, comincia a vedere quel tanto ...

Violenza su donne : Sicilia - Fdi presenta proposta di legge all'Ars : Palermo, 25 nov. (Adnkronos) - "Incentivi alle aziende che assumono donne e minori vittime di Violenza, rafforzare il ruolo dell’Osservatorio regionale, definire la cornice della cosiddetta 'Violenza assistita', istituzionalizzare i centri ascolto negli ospedali, alzare il tetto minimo delle case ac

La misteriosa scomparsa degli orsi in Sicilia è la grande impresa di Mattotti : Il lombardo Lorenzo Mattotti sbarca in una Sicilia qui risorta a terra mitica con un avvolgente sinfonia delle forme che disegnano il mondo e la vita. Leggi

Sicilia : Fp Cgil - 'in legge bilancio risorse scarse per Vigili del fuoco' : Palermo, 15 nov. (Adnkronos) - "Dopo l’incontro avuto con l’attuale governo, abbiamo la piena consapevolezza che le risorse economiche, previste nella prossima legge di bilancio per il rinnovo del contratto dei Vigili del fuoco e per la specificità del lavoro, saranno scarse e le aspettative a dir p

Sicilia : Cna sollecita Ars - 'estendere concessioni demaniali marittime a 2033' : Palermo, 15 nov. (Adnkronos) - Accelerare l'iter per l'estensione al 2033 delle concessioni demaniali marittime in Sicilia. E' questa la richiesta avanzata dal Cna Balneari Sicilia durante l'audizione in IV Commissione Ars, alla presenza dell'assessore regionale al Territorio Totò Cordaro. con all’o

Sicilia : commissione Ars avvia iter per riaprire Terme Sciacca - bando di gara in primavera : Palermo, 14 nov. (Adnkronos) - Un cronoprogramma condiviso per avviare velocemente la procedura per la riapertura delle Terme di Sciacca. E' quanto deciso in VI commissione Ars che ha avviato l'iter per la pubblicazione della manifestazione di interesse, entro gennaio, e della stesura del conseguent

Rifiuti : sindaco Agrigento - ‘tempi Ars scandalosi - Siciliani aspettano’ : Palermo, 14 nov. (Adnkronos) – “La Regione ha tempi biblici e il popolo siciliano aspetta. Le città aspettano. Non importa più di chi siano le responsabilità e perché succedano certe cose”. Così il sindaco di Agrigento Lillo Firetto commenta l’iter all’Ars del ddl sui Rifiuti. “è scandaloso – aggiunge – che dopo 29 commissioni cada in aula l’articolo 1 con il voto segreto e si rinvii ...

Sicilia : Ars incardina ddl vitalizi e slittano i 'rifiuti' - convocata Commissione su voto segreto : Palermo, 13 nov. (Adnkronos) - Slitta ancora la discussione all'Ars sul ddl rifiuti e Sala d'Ercole incardina il ddl sui vitalizi. Dopo una breve seduta, il presidente Gianfranco Miccichè ha aggiornato l'Aula a martedì 19 novembre, alle 16, "quando - ha sottolineato - per prima cosa tratteremo i vit

Sicilia : Ars approva ddl Consulta giovanile regionale : Palermo, 29 ott. (Adnkronos) - L'Assemblea regionale Siciliana ha approvato il disegno di legge sull'istituzione della 'Consulta giovanile regionale'. Sala d'Ercole terrà seduta domani, mercoledì 30 ottobre, alle 16.

Meteo - bomba d'acqua in Sicilia : treni fermi. Nessun disperso : il pensionato scomparso si sarebbe ucciso nel fiume Salso : Condizioni Meteo difficili in Sicilia, con i treni fermi in alcune tratte dell'isola dopo la bomba d'acqua che si è riversata nella notte. Non è stato confermato, poi, che vi...

Vitalizi - il taglio light della Sicilia : avviato l’iter per diminuirli del 9%. M5s : “Così è una farsa” : E alla fine anche la Sicilia taglierà i Vitalizi dei suoi consiglieri regionali. Ma si tratterà di un taglio light: il 9% dell’assegno. Lo prevede il disegno di legge incardinato alla commissione speciale sulla riduzione dei Vitalizi dell’Assemblea regionale Siciliana. Il testo base è quello del Consiglio di presidenza. Entro il 31 ottobre dovranno essere presentati gli emendamenti, la commissione poi, che comincerà l’esame il 5 novembre, ...

Sicilia : governo ritira nomine Enti parco - Musumeci 'da Ars parere politico' (3) : (Adnkronos) - Secondo il governatore, "è di palmare evidenza che la questione, posta nei termini sopra richiamati, investa altresì il diritto/dovere del governo regionale di procedere a compiere tutti gli atti riservatigli dalle legge, sotto il controllo del parlamento che può verificarne la legitti