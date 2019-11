Pisana | ok a Odg contro depositi temporanei e invio a Falcognana

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Roma – No all’uso della discarica di rifiuti speciali pericolosi a, sull’Ardeatina, per smaltire l’immondizia di Roma e no alla costituzione didove stoccare i rifiuti raccolti, come sarebbe intenzione della Regione Lazio nel ventaglio di soluzioni che a breve saranno contemplate nell’ordinanza annunciata dall’assessore Massimiliano Valeriani. Le indicazioni arrivano dal Consiglio regionale del Lazio che ha votato a favore l’odg presentato dal capogruppo di FI alla, Pino Simeone, che impegna la Regione a esprimere contrarieta’ al sito dicome destinatario dei rifiuti solidi urbani, e a quello della consigliera pentastellata Valentina Corrado, che, richiamando nelle premesse il sito di, impegna piu’ in generale la Giunta ad evitareche rischino di ...

DonatoRobilotta : Qui Pisana. Voto odg per Ato Roma Città è un atto contro Roma, non so come cdx non se ne rende conto . Non capisco… - GiulianoRobe : RT @DonatoRobilotta: Qui pisana. Mi auguro che i consiglieri della Lega @angelo_tripodi @GianniniDanRoma @laura_corrotti dicano no a odg de… - F_Sme : RT @DonatoRobilotta: Qui pisana. Mi auguro che i consiglieri della Lega @angelo_tripodi @GianniniDanRoma @laura_corrotti dicano no a odg de… -