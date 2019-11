Pier Giorgio Giacchino | “All’Acna di Cengio centinaia di operai sono morti di tumore”

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 27 novembre 2019)Ghiaccino è la memoria vivente del disastro ambientale provocato adall'Azienda Coloranti Nazionali e Affini (Acna). Per anni è stato il responsabile del reparto chimico dello stabilimento e come sindaco si è battuto per la chiusura della “fabbrica dei veleni”.didi cancro e una bomba ecologica in piena Val Bormidala pesante eredità di uno dei centri più importanti della chimica in Italia.

erraniemaldi : Pier Giorgio Caria - Credo religiosi e leggi naturali - HuaweiMobileIT : RT @BrunoRuffilli: La prima edizione italiana del Huawei Developer Day si è aperta oggi a Milano.“Abbiamo avuto molte adesioni, e sono pres… - gigibeltrame : Huawei Developer Day: 10 milioni di dollari per gli sviluppatori italiani #digilosofia -