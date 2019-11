Chi è Carmelo Barbagallo | l' uomo scelto dal Papa per guidare l' authority antiriciclaggio

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 27 novembre 2019), fino a giugno 2019 capo della Vigilanza della Banca d’Italia, sarà il nuovo capo dell’AIF vaticana, cioè l’Unità di intelligence contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, della Santa Sede. La nomina diFrancesco è arrivata all’indomani del suo rientro dal viaggio in Estremo Oriente, e come aveva anticipato nella conferenza stampa a bordo, si tratta di una figura (letteralmente un magistrato, ma nel senso di official, funzionario d’alto rango) “di altissimo livello giuridico, economico, nazionale e internazionale”. E questo è appunto, il quale nella prima dichiarazione dopo la nomina ha sottolineato che porterà in Vaticano quarant’anni di esperienza in Banca d’Italia.Anche via Nazionale ha voluto commentare la nomina del suo alto dirigente ...

