Arrestato il lanciatore seriale di escrementi | prima di colpire sorrideva alle sue vittime

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Si avvicinava alla sue, glie poi, all’improvviso, gli rovesciava addosso un secchio pieno di. Era questo il modus operandi deldiche ha seminato il panico nella città di Toronto: ora la polizia canadese haun ragazzo di 23 anni sospettato di essere l’uomo immortalato da alcune telecamere di videosorveglianza mentre lancia gli. Quattro gli episodi in tutto negli ultimi giorni, l’ultimo dei quali ai danni di una ragazza appena uscita dall’Università di Toronto: proprio gli studenti erano il suo obiettivo, ha spiegato la polizia canadese come riferisce il Daily Mail. “Girava con cappellino, guanti e un secchio contenente il liquido maleodorante. E poi – hanno raccontato i testimoni – quel sorrisodi riversare le feci contro le povere”. Ancora non ...

