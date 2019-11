Adrian | Maria De Filippi | Non conoscevo Adriano Celentano | persona fragile e

Una persona ferita! Maria De Filippi a cuore aperto su Adriano Celentano : Adriano Celentano, il suo programma Adrian non convince il pubblico né la critica. Ma Maria De Filippi, che ha affiancato Celentano nello show, in un’intervista rilasciata a Il Fatto quotidiano, ha detto la sua sul fenomeno Celentano che, dal ritorno in tv, ha generato solo polemiche. “Non lo conoscevo, quando sono andata a fare le prove mi sono messa a sua disposizione – ha detto Maria De Filippi – Ho visto un uomo importante, ho cercato in ...

Adrian - Celentano fragile e ferito. E Maria De Filippi interviene : Celentano si mette a nudo come non ha mai fatto nel programma Adrian, mostrando il suo lato più umano e anche Maria De Filippi racconta le fragilità dell’artista. L’ultima puntata dello show è stata particolarmente emozionante, con il Molleggiato che, per la prima volta, ha deciso di deporre le armi e si è raccontato senza filtri di fronte al pubblico. Insieme ad Andrea Scanzi e a Biagio Antonacci, ha dato vita a una trasmissione ...

Pre Show Adrian la serie evento episodio 2 - Adriano Celentano canta e balla con Gianni Morandi e Maria De Filippi SINTESI : Pre Show Adrian la serie evento episodio 2Grande serata di musica italiana nel pre Show di Adrian la serie evento, giunto all’episodio 2 (dopo la rinascita). Adriano Celentano canta e balla con i due ospiti della serata: Maria De Filippi e Gianni Morandi. Celentano duetta con Morandi e sulle note di “Azzurro” si apre il sesto episodio del cartone animato scritto e diretto da Adriano Celentano. The post Pre Show Adrian la serie ...

Adrian - ascolti flop per Celentano : Maria De Filippi non basta : ascolti Adrian: nuovo flop per Celentano con Maria De Filippi e Gianni Morandi Nuovo flop di ascolti per Adriano Celentano. La seconda puntata della nuova stagione di Adrian è stata vista da appena 3.439.000 telespettatori, pari al 13.7% di share. Un vero e proprio peccato perchè la puntata meritava di essere seguita da un pubblico più ampio, dal momento che Adriano Celentano ha lasciato a casa il guru che è in lui e ha portato sul palco il ...

“È successo davvero!”. Maria De Filippi arriva sul palco e fa qualcosa di incredibile : Adriano Celentano senza parole : Ci voleva Maria De Filippi per riportare un po’ in carreggiata il programma flop di Adriano Celentano “Adrian”. Durante la puntata di giovedì 14 novembre ha avuto inizio da ciò che gli spettatori amano di più di Adriano Celentano, la sua musica. L’artista, infatti, ha intonato ‘Una carezza in un pugno’ in un tripudio di applausi, poi ha raccontato la sua infanzia di “bambino più agitato della via Gluck” e dello zio Amedeo che “con il mandolino ...