Mamma e papà abbandonano il figlio in ospedale dopo la diagnosi di nanismo

Claudia Cardinale : "Papà morì a 94 anni. Mamma mi disse che avevano appena fatto l'amore. Coppia meravigliosa" : “I miei genitori si sono conosciuti giovanissimi e sono stati insieme tutta la vita. Mio papà è morto a 94 anni, mia madre ne aveva 88. Lei mi confessò che prima che lui morisse avevano fatto l’amore. Erano una Coppia meravigliosa”. Nel corso del format “I Lunatici”, in onda su Radio 2, Claudia Cardinale ha raccontato dettagli e aneddoti sulla sua vita privata, tra cui quella volta che ...

Nasce prematuro - la Mamma e il papà lo vanno a controllare nell’incubatrice e la Mamma vede qualcosa che la fa scoppiare a piangere : Michelle Campbell e Chris Korres avevano avuto un bambino, Benjamin che , però, era nato prematuro. I genitori vivevano momenti di apprensione perché il bambino era stato messo nell’incubatrice e non poteva essere mandato a casa. I medici avevano spiegato ai genitori che il piccolo avrebbe dovuto prendere peso prima di essere mandato a casa. I genitori erano costantemente con il loro piccolo e seguivano ogni sviluppo nell’attesa di sentirsi ...

Papà Stefano e Mamma Belen Rodriguez col piccolo artista Santiago : A casa Rodriguez-De Martino l’arte scorre a fiumi, almeno a giudicare dal loro erede, il piccolo Santiago che ripreso in un tenero video dalla zia Cecilia Rodriguez, altro talento di famiglia, ha mostrato il bambino mentre si dava da fare con matite e pastelli perché è il disegno la sua vera,grande passione, almeno per il momento. Se sua madre Belen Rodriguez è una affermata modella, presentatrice e showgirl e il padre Stefano De Martino è un ...

Papà dà alla bambina delle caramelline ma poi la Mamma si accorge che non sono caramelle : Un Papà pensava di aver comprato alla sua bambina di tre anni delle caramelline gommose e, una volta arrivato a casa, gliele ha date. La bambina ne ha mangiate tantissime e poi ha iniziato a sentirsi male. Quando è tornata a casa la mamma ha voluto rendersi conto di cosa il marito avesse dato alla bambina e ha visto che non si trattava di caramelle bensì di palline che a contatto con l’acqua si gonfiavano, espandendosi. E’ corsa in ospedale ...

Mamma uccide i due figli di 13 e 14 anni : “Non volevo sapessero che il loro papà è mio fratello” : Sarah Barrass, 35 anni, ha ucciso i suoi figli di 13 e 14 anni strangolandoli e ha tentato di avvelenare gli altri quattro per nascondere loro il fatto che fossero frutto di un amore incestuoso. La donna avrebbe infatti avuto una relazione con il fratellastro Brandon: i due, temendo di essere scoperti dalle autorità che avrebbero potuto portare via i bambini, hanno deciso di ammazzarli tutti.Continua a leggere

Il collegio 4 - 4a puntata/ Diretta ed espulsi 12 novembre : le lettere di Mamma e papà : Il collegio 4, anticipazioni, Diretta ed espulsi del 12 novembre, Raidue: arrivano una nuova supplente e il primo ispettore scolastico.

Le Iene - Emma Marrone : "La mia malattia? Ha ammutolito Mamma e papà - ma ora sto bene" : Un'intervista che doveva essere spietata ma che in realtà ha semplicemente raccontato le cose come stanno, senza domande difficili né quel peperoncino solitamente tipico di ben altre interviste firmate dallo stesso programma. Stiamo parlando della chiacchierata amichevole della cantante Emma Marrone, che soltanto pochi minuti fa a Le Iene è stata ospite di un servizio nel quale ha raccontato come stia vivendo questi ultimi giorni della sua ...

Schianto choc nella notte sulla A13 : famiglia sterminata. Morti il papà - la Mamma e la figlia di cinque mesi : Una famiglia sterminata in un terribile incidente stradale nella notte sull'autostrada A13 Bologna-Padova, nel tratto tra Bologna Interporto e Altedo in direzione Padova: tre persone sono...

Schianto choc : famiglia sterminata. Morti papà - Mamma e la figlia di 5 mesi : È terribile il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nella notte, alle 00:30 circa, sull’autostrada A13 Bologna-Padova, tra Bologna Interporto e Altedo, in direzione Padova. Lo scontro è avvenuto al chilometro 15 e sono rimasti coinvolti un’autovettura, un camper e un pullman. Tre persone hanno perso la vita e quattro sono rimaste ferite. Le vittime erano padre, madre e figlia di soli cinque mesi. Il mezzo è stato tamponato da un’utilitaria ...

Le ultime parole di Gloria - morta nella Grenfell Tower : "Ciao Mamma e papa. ora voglio restare con Marco" : “Ciao mamma, ciao papà, ora voglio restare solo con Marco”. Sono queste le ultime parole che i genitori di Gloria Trevisan si sono sentiti dire al telefono prima che l’incendio divampato nella Grenfell Tower portasse via per sempre la loro figlia, 26enne e il suo ragazzo Marco Gottardi, 27 anni. Le testimonianze dei due genitori della ragazza, raccolte negli atti della commissione d’inchiesta sulla tragedia ...

Appena nata i dottori la mettono sul cuore della Mamma - il papà è lì vicino e accade una cosa incredibile : Una storia bellissima e una foto bellissima da corredo tutta da guardare perché testimonia , ancora una volta, il miracolo della vita. Una mamma e un papà aspettavano con trepidante attesa la nascita della loro bambina e il papà, ogni sera diceva vicino al pancione sempre la stessa frase “ooooi figlia, papà è arrivato”. In quel momento, ogni sera la piccola nella pancia si muoveva; il giorno della nascita hanno messo la piccolina sul ...

James Rodriguez diventa ancora papà. La Mamma è Shannon de Lima? : James Rodriguez è stato molto vicino al Napoli in estate ma alla fine ha deciso di restare al Real Madrid per giocarsi le sue carte. Il colombiano ha ritrovato tranquillità in campo e sembra anche nella vita privata dopo la fine della relazione con la pallavolista connazionale Daniela Ospina, sorella del numero uno degli azzurri e della nazionale dei Cafeteros. Il 28enne di Cucuta ha avuto anche una figlia con la sua ex compagna e pare che ...

Papà torna a casa e trova le figlie in una pozza di sangue : “La Mamma le ha uccise a martellate” : Milka Djurasovic, infermiera di 38 anni di Perth, è accusata di aver ucciso le due figlie Tiana, di 6 anni, e Mia di 10, con un martello. A trovare i corpi senza vita delle bambine, riversi sul pavimento di casa e in una pozza di sangue, è stato il Papà mentre tornava da lavoro: "Nessuno avrebbe mai immaginato una tragedia simile. Lei amava le sue figlie".Continua a leggere