Fonte : ilpost

(Di martedì 26 novembre 2019) Lunedì le Nazioni Unite hanno annunciato che interromperanno lacon l’organizzazione cattolicadopo la scoperta che il sacerdote Luk Delft, il suo direttore nazionale, era stato precedentemente condannato in Belgio, il suo paese, per abusi

GHERARDIMAURO1 : RT @ilpost: L’ONU ha interrotto la collaborazione con la Caritas nella Repubblica Centrafricana perché il suo ex direttore è accusato di pe… - tulisso : RT @ilpost: L’ONU ha interrotto la collaborazione con la Caritas nella Repubblica Centrafricana perché il suo ex direttore è accusato di pe… - ilpost : L’ONU ha interrotto la collaborazione con la Caritas nella Repubblica Centrafricana perché il suo ex direttore è ac… -