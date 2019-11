“L’AIDS colpisce solo gli omosessuali” | storia di una bufala dura a morire

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 26 novembre 2019) L’Aidsgli omosessuali? La risposta è un no deciso e a fare chiarezza su una ‘‘ dalle radici antiche sono gli esperti di ‘Dottoremaeveroche‘, il sito della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo) contro le fake news, in vista della Giornata mondiale contro l’Aids del 1 dicembre. Ladella sindrome da immunodeficienza acquisita e dell’Hiv, il virus che la causa, “ha avuto inizio nel 1980, negli Stati Uniti, al Los Angeles Medical Center. Qui Micheal Gottlieb venne chiamato a visitare un paziente – trentatreenne, bianco, omosessuale – con una grave forma di polmonite e un’infezione orale dovuta al fungo Candida albicans“, ricordano gli esperti. “Il paziente mostrava anche segni di un’infezione da citomegalavirus. A distanza di un anno lo ...

