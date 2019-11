Gazzetta | le cifre delle multe di tutti i calciatori del Napoli

Gazzetta : Allan bastonato - ADL non gli perdona nulla. Le cifre : GAZZETTA: Allan bastonato, ADL non gli perdona nulla. Le cifre All’interno dell’edizione odierna de La GAZZETTA dello Sport, viene fatto il sunto sulle multe che stanno arrivando nella mattinata odierna da parte di Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro, ormai verso la via del ritorno dopo il lungo viaggio negli Stati Uniti, non ha voluto […] Leggi tutto L'articolo GAZZETTA: Allan bastonato, ADL non gli perdona nulla. Le ...