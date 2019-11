La Season One di GRID fa tappa a Parigi

NBA – Si studia una rivoluzione epocale : tornei in stile coppa - regular Season più corta e incroci extra conference ai Playoff : L’NBA studia una vera e propria rivoluzione nel regolamento: possibile l’introduzione di alcuni tornei in stile coppa, una modifica per ridurre la regular season e la possibilità di incroci extra conference nei Playoff L’NBA e il sindacato dei giocatori stanno studiando una rivoluzione a dir poco epocale che potrebbe entrare in vigore dalla stagione 2021-2022. ESPN ha anticipato alcuni dettagli succulenti su diverse modifiche da apportare ...

Il Season Pass di The Surge 2 è disponibile ora - scopriamone i contenuti : Il Season Pass di The Surge 2, il celebre action-GDR di Deck 13, è disponibile da oggi e darà diritto ad avere accesso a tantissimi nuovi contenuti di gioco che verranno rilasciati per le piattaforme PlayStation 4, Xbox One, e PC nei prossimi mesi.Vediamo di seguito il comunicato ufficiale: Leggi altro...

NBA 2019-2020 : inizia la regular Season - Clippers e Lakers vogliono il titolo in una stagione quanto mai indecifrabile : Si parte subito con il botto per quanto riguarda la stagione NBA 2019/2020. A Toronto, infatti, i Raptors campioni in carica ospitano i New Orleans Pelicans di Niccolò Melli, ma non della prima scelta al Draft Zion Williamson (che rimarrà ai box circa due mesi dopo un problema al ginocchio occorso nella pre-season), mentre a Los Angeles andrà in scena il primo dei quattro attesissimi derby tra Clippers e Lakers, due grandissime ...

Caso Houston Rockets-Cina - tensione alle stelle : oscurate le partite preSeason NBA : Il Caso non accenna a sgonfiarsi: alta tensione tra Cina e NBA, match oscurati Non sembra trovre tregua l’infuocata situazione che è nata tra Cina e NBA a causa di un tweet del generale manager degli Houston Rockets. Morey si è espresso a favore delle proteste di Hong Kong, innescando un Caso che non sembra volersi sgonfiare. La tensione è infatti alle stelle: le due partite di preseason tra Los Angeles Lakers e Brooklyn Nets in ...