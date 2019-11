Genova | Toti al consigliere | “Come hanno fatto a rimanere bloccati nel sottopasso

Maltempo - allerta rossa a Genova : 120 persone isolate e 19 sfollati. Il governatore Toti : “Non uscite di casa - massima prudenza” : È scattata alla mezzanotte di sabato l’ allerta rossa a Genova a causa delle forti piogge che stanno colpendo la Liguria Tanti i disagi: in città già 19 persone sono state allontanate dalle loro abitazioni in via Rivarolo e a Teglia, mentre in corso Perrone quattro palazzine, per un totale di 120 persone , sono rimaste isolate a causa degli allagamenti e di una frana. “Non uscite di casa in queste ore di allerta rossa ! Fatelo solo se ...

Emergenza maltempo a Genova<br>Il Governatore Toti : "Restate in casa" : Oltre 200 millimetri di pioggia sono caduti questa notte su Genova, in modo particolare nelle zone di Sampierdarena, Rivarolo, Certosa e Bolzaneto. Le intense piogge hanno creato allagamenti e smottamenti, costringendo i vigili del fuoco a chiudere diverse strade. Il Governatore Giovanni Toti ed il Comune di Genova hanno diffuso un appello invitando i cittadini a non uscire di casa per non correre rischi e, soprattutto, per non ostacolare il ...