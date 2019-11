Donne che amano troppo

Violenza sulle Donne - a Roma le manifestanti ‘si sono tenute strette’. Perché nessuna sia più un bersaglio : Ieri a Roma il cielo era scuro di nuvole e senza benevolenza, soffiava vento ma nemmeno una goccia d’acqua è caduta sulle centomila donne che si sono trovate per dire basta alla Violenza machista e alle discriminazioni quotidiane. Si parla poco di sfruttamento del lavoro di cura, precariato, disoccupazione che colpiscono in misura maggiore le donne e le mantengono in una condizione di povertà che le rende vulnerabili. Il ...

Donne uccise da legali detentori di armi : perché chiedere dati certi è doveroso : La violenza contro le Donne registra numeri da emergenza vera. Beretta (Opal) a Today.it: "Purtroppo la Polizia non fornisce...

Melania Dalla Costa : «Chi lo ha detto che le Donne devono per forza sposarsi?» : Melania Dalla CostaMelania Dalla CostaMelania Dalla CostaMelania Dalla CostaMelania Dalla CostaMelania Dalla CostaMelania Dalla CostaMelania Dalla CostaMelania Dalla CostaMelania Dalla CostaDiventare testimonial della nuova campagna contro la violenza sulle donne realizzata da Dimitri Dimitracacos e proposta dall’UNICRI, l’Istituto Interregionale delle Nazioni Unite per la Ricerca sul Crimine e la Giustizia, è per Melania Dalla Costa ...

Uomini e Donne Over - Ida torna single : perché è finita con Riccardo : Ida e Riccardo del Trono Over di Uomini e Donne si sono lasciati: ecco perchè Oggi c’è stata una nuova registrazione del Trono Over di Uomini e Donne. E in base alle anticipazioni riportate dal portale IlVicolodelleNews.it le cose tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano sono decisamente precipitate. Cos’è successo? Oggi in studio i due si sono nuovamente confrontati. E in questa occasione hanno mostrato di avere davvero diverse ...

Non una di meno in marcia a Roma : “Siamo il grido feroce di tutte le Donne che non hanno più voce” : “Siamo il grido altissimo e feroce di tutte quelle donne che non hanno più voce”. È uno dei cartelli pronti a sfilare nel corteo organizzato (per il quarto anno consecutivo) da Non una di meno in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. A tenere il cartello, con fierezza, è una ragazza di 25 anni, Elena. Non l’hanno spaventata le ore di viaggio da Torino (è lì che vive ...

Uomini e Donne - trono classico - Natalia e Andrea : "Insieme non facciamo altro che sognare" : Il tronista tarantino e la corteggiatrice valtellinese hanno raccontato al magazine del dating show il segreto del loro amore.

Uomini e Donne - Ciano conferma l'interesse per Gemma : 'Voglio che mi trovi impecccabile' : Gli sviluppi della conoscenza di Gemma Galgani e di Juan Luis Ciano continuano ad incuriosire i telespettatori del Trono Over di Uomini e donne. La dama torinese riuscirà finalmente a trovare l'anima gemella nel suo nuovo spasimante? Negli ultimi giorni si è fatto un gran parlare dei sospetti relativi alle vere intenzioni dell'uomo, soprattutto in seguito alla segnalazione portata alla ribalta da Armando Incarnato e alla decisione di Ciano di ...

Violenza sulle Donne - il messaggio di Gabrielli : “Eliminarla? Proposito ambizioso che presto sarà realtà concreta” : “Noi siamo consapevoli che queste battaglie, sono battaglie complesse. Il percorso è lungo, ma se lo percorriamo insieme con la stessa intensità, con lo stesso impegno, con lo stesso coinvolgimento emotivo, quell’impegno dell’eliminazione della Violenza contro le donne passerà, da ambizioso Proposito a una realtà concreta”, così il capo della polizia Franco Gabrielli. L'articolo Violenza sulle donne, il messaggio di ...

Maria De Filippi : "Giulia De Lellis? Non ho letto il suo libro. Non è stupida - su di lei c'è un pregiudizio perché arriva da Uomini e Donne" : In una lunga intervista rilasciata al 'FattoQuotidiano.it', Maria De Filippi ha parlato, a lungo, anche delle sue 'creature televisive'. Come Giulia De Lellis, che, diversi anni fa, è stata corteggiatrice di 'Uomini e Donne'. E' uscita dal programma assieme all'allora tronista Andrea Damante, protagonista del suo libro 'Le corne stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza'. Ecco le parole della conduttrice Mediaset durante la chiacchierata ...

“Momento durissimo”. Uomini e Donne - Giulia Quattrociocche all’angolo : è la resa dei conti : Puntata bollente oggi a Uomini e Donne, protagonista ancora una volta Giulia Quattrociocche, la tronista più discussa di questi ultimi tempi. . Dopo la scorsa puntata, la tronista ha rincorso Daniele, il quale ricordiamo aveva lasciato lo studio. Lei ha cercato in tutti i modi di fermarlo, ma il corteggiatore è apparso irremovibile nella sua decisione. Nonostante ciò, i due hanno comunque fatto la loro esterna. Hanno cercato di chiarirsi in ...

Anticipazioni Uomini e Donne - Tina chiede a Veronica che fine abbia fatto il suo carattere : Il trono di Veronica Burchielli a Uomini e donne è oggetto di discussione fin dalle sue battute iniziali. Il modo in cui l'ex corteggiatrice ha risposto 'no' ad Alessandro Zarino e, pochi minuti dopo, ha accettato l'ambita poltrona rossa, non ha convinto i telespettatori del programma. Le critiche, infatti, sono state copiose sul web nell'ultima settimana, tanto che in molti sono arrivati ad ipotizzare che ci fosse già un accordo tra la ...

Ciclismo – Basta distinzioni tra uomini e Donne! Bettiol lancia l’appello all’Uci : “spero che si sveglino” : Bettiol pronto per una nuova stagione ricca di spettacolo: le parole del ciclista della EF-Education First alla premiazione del Gonfalone d’argento Giornata speciale oggi per Alberto Bettiol: il ciclista italiano ha ricevuto il Gonfalone d’argento a Firenze per aver brillato al Giro delle Fiandre 2019. A margine dell’evento, il ciclista italiano ha avuto modo di trattare diversi argomenti importanti, primo tra tutti la ...

Uomini e Donne - Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon : l’annuncio dopo la scelta : Il trono classico di Uomini e Donne è sempre più movimentato. Dalle anticipazioni delle ultime registrazioni si è appreso che Giulio Raselli è ancora molto lontano dal prendere una decisione. La sua scelta, insomma, non avverrà a breve e questa confessione ha fatto infuriare le sue corteggiatrici. Giulia e Giovanna, che dopo aver disertato la puntata si sono ripresentate in studio non hanno preso bene questo rimandare del tronista e ne è nata ...

Uomini e Donne - Juan Luis Ciano nella bufera : la foto che fa scattare subito i fan di Gemma Galgani : I presupposti perché funzionasse tra Gemma Galgani e Juan Luis Ciano, il nuovo arrivato nel parterre del trono over di Uomini e Donne, sembravano esserci tutti. Lui è arrivato in studio per lei, lei è rimasta stregata da lui dal primo istante. Eppure poco dopo sono arrivati i primi guai. Un po’ anche ‘per colpa’ di Tina Cipollari, che ballando con il cavaliere di origine venezuelana ha fatto subito scattare la gelosia della dama torinese e poi è ...