De Rossi in campo col Boca Juniors dopo 84 giorni | a fine partita rivela il suo futuro

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 25 novembre 2019) In84. Daniele De, archiviato il lungo stop per infortunio, è tornato a vestire la maglia del. Alfaro lo ha mandato sul terreno di gioco al 65′ della gara vinta per 2-0 sull’Union con le reti di Abila e MacAllister, in una Bombonera che ha celebrato pure sugli spalti, fra maglie del Flamengo e maschere col volto di Gabigol, la sconfitta dei rivali del River Plate nella finale di Libertadores. “Sono contento perché abbiamo vinto e perché ho giocato un po’ – racconta Degara – Sono sempre stato sicuro di tornare, ho lavorato duro. Mi sono fatto male perché avevamo unaimportante come-River e volevo giocare, ho accelerato il recupero e mi sono fatto di nuovo male. La pazienza non si compra al supermercato, volevo dare una mano ai miei compagni e ho commesso un errore. Ma ora guardiamo ...

