Cellino su Balotelli | è nero | vorrebbe schiarirsi ma ha difficoltà Il Brescia | battuta

Le stupidaggini non finiscono mai. Scivolone shock di Cellino su Balotelli : Cosa succede con Balotelli? “Che è nero, cosa devo dire, che sta lavorando per schiarirsi però c’ha molte difficoltà”. È iniziata con questa frase, pronunciata sorridendo, una lunga analisi di Massimo Cellino, sulla situazione dell’attaccante. Forse una battuta, quantomeno infelice in questo clima di razzismo crescente fuori e dentro gli stadi italiani, sicuramente uno Scivolone del presidente ...

