Asl Roma 6 | dal codice rosso a nuove linee guida

Weekend ‘Famiglia e Diabete’ : Asl Roma1 si tinge di azzurro : Roma – Due giornate interamente dedicate alla sensibilizzazione sul tema della prevenzione del diabete e delle sue complicanze, realizzate all’interno della settimana mondiale del diabete e organizzate in partnership con Changing Diabetes, inserite in un progetto da tempo avviato dalla Asl Roma 1 per migliorare la qualita’ della vita e del ben-essere delle persone. Sabato 16 novembre nel Comprensorio di Santa Maria della ...

Asl Roma 6 : giovedì Giornata del Prematuro presso Ospedale Castelli : Roma – In tutto il mondo, annualmente, un neonato su dieci nasce Prematuro e circa 15 milioni di bambini vengono alla luce prima del termine fisiologico della gravidanza; di essi, 500mila nascono in Europa e circa 30-35mila in Italia. L’Ospedale dei Castelli, al servizio del vasto territorio della Asl Roma 6, affronta questo fenomeno accogliendo quotidianamente i neonati pretermine e le loro famiglie nell’Unita’ Operativa ...

Lazio - il governatore Zingaretti nomina un imputato per abuso d’ufficio direttore dell’Asl Roma 5. La replica : “Tutto in regola” : Il nuovo direttore della Asl Roma 5 di Tivoli è imputato a Catania per abuso d’ufficio. Giorgio Giulio Santonocito, appena dimessosi da commissario straordinario dell’Asp di Agrigento, è stato nominato il 22 ottobre dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e nella giornata del 7 novembre – a quanto conferma lo stesso manager a ilfattoquotidiano.it – ha firmato il contratto che rende la sua nomina operativa. Fra queste due date, il ...

Con Asl Roma 6 farmacie luoghi consultazione su nuove droghe : Roma – ‘Smart Drugs, no grazie’ e’ il progetto della Asl Roma 6 che si focalizza sul contrasto all’utilizzo delle “droghe furbe, uno dei grandi temi legati all’adolescenza”. Sono sempre piu’ ampie, infatti, le fasce di giovani che “utilizzano droghe completamente diverse” da quelle conosciute. “Miscugli di sostanze non direttamente dopanti o eccitanti come integratori, che ...

Asl Roma 1 : riparte campagna informativa ‘Alzheimer e altre demenze’ : Roma – Ripartono gli incontri informativi dedicati alle demenze e aperti ai quesiti del pubblico organizzati dalla Asl Roma 1. La Geriatria e il Centro di Disturbi Cognitivi dell’azienda sanitaria Romana, dopo la grande partecipazione della prima edizione, parte con un secondo calendario dal titolo ‘L’Alzheimer e le altre demenze’. Quattro appuntamenti (15 novembre, 6 dicembre, 10 gennaio e 31 gennaio) dedicati alla ...

Asl Roma 6 - D’Amato e Mostarda incontrano sindaci : 5 milioni di investimenti : Roma – Oggi l’assessore regionale del Lazio alla Sanita’ e all’Integrazione socio-sanitaria, Alessio D’Amato e il direttore generale della Asl Roma 6, Narciso Mostarda, hanno incontrato i sindaci del Distretto H1 (Rocca Priora, Rocca Di Papa, Montecompatri, Monteporzio Catone, Frascati, Grottaferrata, Colonna) presso l’aula magna dell’Ospedale S. Sebastiano di Frascati. I due rappresentanti del Sistema ...

Cipe Lazio : Asl Roma 6 su autismo deve coinvolgere anche pediatri di famiglia : Roma – “È una iniziativa importante quella del primo “Percorso diagnostico terapeutico assistenziale” del Lazio sull’autismo in cui i pediatri di famiglia possono e devono giocare un ruolo fondamentale: seguono i piccoli dai primi giorni di vita e rappresentano interlocutori importanti per tutte le altre figure professionali coinvolte nel percorso”. Così, in una nota, la Confederazione dei pediatri Cipe del Lazio, in merito alla firma del ...

Delegazione cinese in visita a sede legale Asl Roma 1 : presente Ministro Salute Ma Xiaowei : Roma – Una Delegazione cinese, guidata dal Ministro della Salute Ma Xiaowei ha visitato oggi 8 novembre la sede legale della ASL Roma 1. Ad una prima parte dell’incontro, in cui con il Direttore Generale, Angelo Tanese, e il Segretario Generale del Ministero della Salute, Giuseppe Ruocco, sono stati affrontati importanti temi attuali di comune interesse, quali l’integrazione e l’accesso alla rete dei servizi sanitari, la gestione dei ...

“Infermiere di comunità in parrocchia” : oggi la firma dell’accordo tra Asl Roma 1 e Diocesi di Porto-Santa Rufina : Roma – È partita la fase operativa dell’“Infermiere di parrocchia” con un primo accordo sul territorio Romano che vede insieme la ASL Roma 1 e la Diocesi di Porto-Santa Rufina. Dopo la firma si darà avvio alla formazione congiunta dei referenti parrocchiali e degli operatori della ASL che collaboreranno nella Parrocchia di Selva Candida, nel territorio del Distretto 13 della Azienda Sanitaria. “Il progetto – commenta Tanese, Direttore ...

Giornata della Salute promossa dalla Asl Roma 4 : Roma – Nell’ambito del Progetto “A braccia aperte verso i cittadini”, promosso dalla ASL Roma 4, Trevignano Romano accoglie l’iniziativa della “Giornata della Salute”. La Giornata della Salute è un’occasione per promuovere a livello globale la sensibilizzazione su argomenti cruciali di Salute pubblica di interesse della comunità internazionale e lanciare programmi a lungo termine sugli argomenti al centro dell’attenzione. L’iniziativa ...