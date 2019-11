Venerato sostiene che i calciatori del Napoli parlano con i loro avvocati invece di

Fonte : forzazzurri

(Di domenica 24 novembre 2019)da 6 politico, contro questo Milan – già inferiore tecnicamente e senza Suso e Calhanoglu – avrebbe dovuto fare di più Ciro, ai microfoni di Radio Sportiva, è intervenuto per parlare di Milan-, delle note attuali vicende che coinvolgono De Laurentiis e giocatori oltre a trattare altri argomenti. Questo quanto detto dal giornalista: SU MILAN-Il pari rispecchia l’andamento del match, sono due squadre in crisi di identità. Il Milan non ha Suso e Calhanoglu, unin condizioni normali dovrebbe essere nettamente superiore. Insigne poteva far meglio anche se Donnarumma è stato bravissimo. Ilè in chiara crisi di identità neppure il gol gli ha dato la scossa., DOPO IL SALISBURGO VI è STATA UNA EVIDENTE INVOLUZIONE I primi quattro mesi della scorsa stagione ho visto un buon, anche quest’anno ...