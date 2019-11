' Una storia da cantare' | polemiche su Nina Zilli che dimentica la canzone di Lucio Dalla

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 24 novembre 2019) Sabato 23 novembre è andato in onda su Rai1 il secondo appuntamento di 'Unada'. Questa volta la puntata condotta da Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero è stata dedicata all'immenso. Per l'occasione hanno partecipato numerosi artisti come Renzo Arbore, Ron, Gigi Proietti,e tanti altri. Proprio l'esibizione di quest'ultima ha mandato su tutte le furie i telespettatori. Dall'inizio alla fine i conduttori ed i vari artisti presenti hanno ricordato, in modo ineccepibile il grande cantautore bolognese. Arrivato il turno di, sul web si è scatenato l'inferno. La cantante è finita nel mirino delleper averto più di una strofa del celebre brano 'Attenti al lupo'. Ma non è finita qui, la cantante è stata criticata anche per il modo di interpretare la. In più di un'occasione infatti, laha invitato il pubblico ...

ilvolo : Ci vediamo questa sera a “Una Storia Da Cantare” per un tributo al maestro Lucio Dalla alle ore 21:20 su @RaiUno no… - poliziadistato : Un cane ti dà un amore incondizionato, a volte riusciamo ad avvicinarci al suo. Giuseppe e Xator una bella storia… - MarcoBellinazzo : Ancelotti a Napoli non ha campioni affermati da gestire; per colmare il gap servono un gioco e una determinazione a… -