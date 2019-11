Sci alpino | Slalom Levi 2019 | Clement Noel dà una lezione nella prima manche | Manfred

Fonte : oasport

(Di domenica 24 novembre 2019)dello spalom maschile di Coppa del Mondo diuno dei grandi favoriti non ha tradito le attese e si è installato a tutti: è. Il 22enne fenomeno francese sotto una fittissima nevicata ha preceduto di 39 centesimi il britannico Dave Ryding, di nuovo sugli scudi su una pista, laBlack dove due anni fa buttò letteralmente via la vittoria dopo aver chiuso in testa lametà gara. Terzo a 66 centesimi un altro dei grandi favoriti, Ramon Zenhaeusern, lo svizzero è finito davanti a Henrik Kristoffersen, colui che era il più atteso, per soli 2 centesimi, il norvegese è quarto a 68 centesimi damostrando una sciata piuttosto incerta e nervosa. Quinto a 78 centesimi il primo di casa Austria, quello che non ti aspetti, Christian Hirschbuehl, sesto a 91 il migliore degli azzurri, l’eternoMoelgg, che ha dimostrato ancora una volta, come quasi ...

