Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 24 novembre 2019) “Io penso che, se il nostro obiettivo che è strappare il Pd dalle grinfie del M5S e i liberali dalle grinfie di Salvini, dobbiamo arrivare all′8-10%. Per ora siamo a oltre 10mila iscritti”. Lo ha detto, fondatore di Azione, intervenendo a Mezz’ora in più su RaiTre. #: in nessun paese normale si sceglie tra Salvini e Grillo #mezzorainpiupic.twitter.com/BLf1KNYo7z— Mezz'ora in Più (@Mezzorainpiu) November 24, 2019

Blackskorpion4 : RT @HuffPostItalia: 'Puntiamo all'8-10%'. La scommessa di Carlo Calenda - HuffPostItalia : 'Puntiamo all'8-10%'. La scommessa di Carlo Calenda - grisou79 : @johnnybambin @NOprisonersEVER ?????????? Confesso d’essere stato contento all’annuncio di Ancelotti, mi pareva il mo… -