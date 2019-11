Maltempo | crolla un viadotto in Liguria | donna dispersa nel fiume Bormida  

Fonte : agi

(Di domenica 24 novembre 2019) Non dà tregua l'ondata diche sta flagellandoe Piemonte. La domenica è particolarmente difficile nel Savonese, dove èto un tratto di. Al momento non ci sarebbero feriti ma sia attende ancora la conferma ufficiale. Gravi criticità anche nell'Alessandrino, dove unadi 52 anni èdopo essere stata travolta dalla piena delBormida a Sezzadio. Anche nel Cuneese molte zone sono alluvionate, con persone in pericolo. A preoccupare è anche il Po, con la piena dela Torino e Moncalieri e grandi volumi di acqua nel delta del. A Venezia l'acqua alta ha raggiunto un nuovo picco, fermandosi pero' a 130 centimetri. Lachiederà lo stato d'emergenza, ha annunciato il governatore, Giovanni Toti, pur precisando che "la regione non è in ginocchio". In totale insono 154 le persone evacuate dalle abitazioni tra ...

