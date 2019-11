Sardegna | cocaina e slot machine ' taroccate' | due arresti al circolo privato

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 23 novembre 2019) Buste dipronte per essere vendute enel“Mabba”, in via Cagliari 78, a Villasor. La scorsa sera la Polizia – con le pesanti accuse di detenzione e spaccio di droga – ha arrestato due persone: Romina Giarraffa, 37 anni, barista di Villasor e Giuseppe Manca, 30 anni, disoccupato di Decimoputzu. Gli agenti li hanno trovati in possesso di 41 dosi dipronte per essere vendute. In più all’interno deli poliziotti hanno sequestrato treillegali, perché non collegate alla rete dei Monopoli di Stato. Tra l’altro i giochini elettronici erano anche tarati per dare a chi vinceva soltanto il trenta per cento del premio. Mentre il restante denaro, la vincita più consistente, rimaneva nelle tasche del gestore. Per questo motivo ilè stato chiuso, dopo essere stato messo sotto sequestro, e il presidente ...

