Maltempo Piemonte | nell’Alessandrino 60 sfollati | frane su 45 strade

Maltempo : entro 36 ore criticità rossa per il Po in Piemonte a causa delle piogge : Per le precipitazioni in corso e per quelle “previste nel settore occidentale del bacino, si stima che nell’arco delle prossime 24 ore il livello del Po possa superare la soglia di criticità moderata” ossia di colore arancione “nel tratto Piemontese ed entrare, nell’arco delle 36 ore, al livello di criticità elevata“, ossia di colore rosso “in alcune sezioni a valle di Torino“. È quanto scrive, in ...

Maltempo in Italia - allagamenti e frane : allerta rossa in Piemonte e Liguria. FOTO : Le forti piogge hanno creato notevoli disagi e richiesto numerosi interventi dei Vigili del Fuoco. A Genova sono stati sospesi i lavori del Ponte e nella regione 600 persone sono rimaste sfollate. Il Po è salito di un metro, nell'Alessandrino è sfociato il Lovassina

Emergenza Maltempo a Genova e Savona <br>Allerta meteo rossa anche in Piemonte : Il maltempo imperversa nel nord-ovest dell'Italia con la Liguria e il Piemonte che sono le regioni più colpite dalla perturbazione. Allerta meteo rossa in un terzo del Piemonte, a sud e a nord della regione, a causa dell'allarme per l'esondazione di fiumi e corsi d'acqua, allagamenti e frane tra le valli Tanaro, Belbo e Bormida, nell’astigiano, nell’alessandrino, nel cuneese, nelle province di Biella, Vercelli e Torino, ma ...

Maltempo - Piemonte e Liguria sott’acqua : esonda il fiume Bormida - allarme per il Centa. Ponte chiuso ad Alessandria - furiose mareggiate sulle coste [FOTO] : Situazione di massima allerta in Liguria e Piemonte, dove le forti piogge stanno causando danni e alluvioni, mentre preoccupano le piene dei fiumi che risultano oltre la soglia di sicurezza. In particolare il fiume Bormida è esondato tra Dego e Piana Crixia, nel savonese. Il livello idrometrico ha superato il livello di guardia andando quindi oltre i 5 mt e 40. La conferma viene dall’unità di crisi della prefettura di Savona. Elevato anche ...

Maltempo Piemonte : evacuata l’area golenale del Bormida - esonda l’Orba : Il Comune di Alessandria ha disposto l’evacuazione dell’area golenale del fiume Bormida. Strade chiuse per allagamenti nell’Ovadese, nell’Acquese e Tortonese, è esondato il torrente Orba a Capriata, mentre continua a salire il livello del torrente Erro a Cartosio. Sempre sull’Orba è stato chiuso il ponte tra Predosa e Basaluzzo, lungo la provinciale 179. Nell’Acquese e’ stata fatta evacuare per ...

Maltempo Piemonte : Alessandria monitora il territorio - aperto Com : È aperto da questa sera, ad Alessandria, il Centro Operativo Misto comunale per il monitoraggio del territorio durante l’allerta Maltempo. Raccomandata ai sindaci la messa in atto del piano di Protezione civile, domani le scuole di ogni ordine e grado sono aperte, come ribadisce l’amministrazione comunale sulla sua pagina Facebook. Rfi fa sapere che dalle prime ore di domani mattina sarà precauzionalmente ridotta a 30 chilometri ...

Maltempo Piemonte : chiusa da questa sera la statale 659 nel Verbano-Cusio-Ossola : Anas chiude nel Verbano-Cusio-Ossola per allerta idrogeologica, dalle ore 22 di questa sera, la statale 659 di Valle Antigorio e Val Formazza. Il provvedimento riguarda il tratto tra Canza e Cascate Toce (Formazza). La chiusura, informa Anas, è stata disposta in via precauzionale in considerazione dell’allerta con livello di criticità arancione emanata da Arpa Piemonte con validità per le prossime 36 ore e come previsto dalla procedura di ...

Allerta Meteo Piemonte : forte Maltempo ad Alba : Dalla mezzanotte di oggi fino a mezzanotte di domani ad Alba è prevista un’Allerta Meteo arancione, per abbondanti piogge. Lo rende noto l’amministrazione comunale che invita i cittadini a prestare massima attenzione, soprattutto nelle ore notturne, ad uscire solo in caso di necessità e a non sostare sui ponti dei fiumi in piena. L'articolo Allerta Meteo Piemonte: forte maltempo ad Alba sembra essere il primo su Meteo Web.