Xiaomi Mi A3 a un prezzo pazzesco nei negozi di Xiaomi per il Black Friday

Vi presentiamo la Xiaomi Mi Band 3i : prezzo bassissimo - ma non arriverà in Europa : Ecco che è stata ufficializzata la Xiaomi Mi Band 3i, di cui vi avevamo parlato pochi giorni fa e dotata di uno schermo AMOLED da 0.78 pollici con risoluzione di 128 x 80 pixel. Il braccialetto intelligente ha dimensioni generali di 46,8 × 18,1 × 11 mm, un peso di 8.5 gr. (20 col cinturino), connettività Bluetooth 4.2 LE ed una batteria da 110mAh. La Xiaomi Mi Band 3i resiste anche all'acqua fino ad una profondità di 50 metri. C'è anche ...

Xiaomi Haylout GT2 in offerta su eBay a prezzo cinese! : Le Xiaomi Haylout GT2 sono delle cuffie in-ear TWS che suonano davvero bene, fin troppo per la fascia di prezzo in cui si posizionano. Ad un primo sguardo potreste quasi confonderle con un altro set leggi di più...

Ottimo prezzo per le cuffie Xiaomi Mi Air 2 - con spedizione dall’Italia : Ottimo prezzo, che include la spedizione gratuita dall'Italia, per le nuove cuffie auricolari Xiaomi Mi Air 2, dotate di connessione Bluetooth 5.0. L'articolo Ottimo prezzo per le cuffie Xiaomi Mi Air 2, con spedizione dall’Italia proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi WiFi Repeater Pro è in promozione per il Single’s Day a un ottimo prezzo : Per migliorare drasticamente la copertura di rete in casa basta questo piccolo ripetitore di Xiaomi, con doppia antenna e supporto alle reti a 2.,4 GHz. L'articolo Xiaomi Mi WiFi Repeater Pro è in promozione per il Single’s Day a un ottimo prezzo proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi Note 10 : uscita - prezzo e scheda tecnica : Arriva in Italia di Xiaomi Mi Note 10, il nuovo smartphone della compagnia cinese che mette l'accento sulla qualità fotografica. Lo sappiamo da tempo: nella scelta di uno smartphone la capacità della fotocamera conta moltissimo. La possibilità di avere immagini di qualità a portata di clic da condividere su Facebook o da inserire nell’album digitale dei ricordi ha portato ad uno sviluppo pazzesco del settore. Da ...

Che peccato il prezzo dello Xiaomi Mi Note 10 - a quando in Italia : Con un po' di delusione scrivo questo articolo relativo al prezzo dello Xiaomi Mi Note 10 in Italia. Il telefono presentato in anteprima ieri in Cina e solo qualche ora fa anche in Spagna a Madrid si è palesato in ogni suo dettaglio: dalla più che apprezzabile scheda tecnica fino alla questione disponibilità e valore commerciale. Su quest'ultimo aspetto c'è da restare delusi, visto che il brand sta progressivamente abbandonando la sua politica ...

Non è più un sogno lo Xiaomi Mi Watch con Wear OS : prezzo e disponibilità : Non potevamo non parlarvi dello Xiaomi Mi Watch, il primo smartWatch del produttore cinese equipaggiato con Wear OS, il sistema operativo di Google concepito per i dispositivi indossabili. L'evento di poche ore fa ci ha regalato dettagli importanti anche sul conto di questo apparecchio, contraddistinto da un display AMOLED curvo nei laterali e con diagonale da 1.78 pollici (risoluzione di 448 x 368 pixel a 326ppi). La scocca è realizzata in ...

Febbre da Xiaomi Mi Note 10? Ecco come averlo in esclusiva al miglior prezzo : Ormai GearBest è uno store che non ha bisogno di presentazione: più e più volte è stato teatro per la presentazione di nuovi prodotti da brand che però non sentiamo nominare spesso. In questo caso leggi di più...

Lo Xiaomi Mi Note 10 stupisce : foto al top come Huawei Mate 30 ma prezzo stracciato : Oggi 5 novembre lo Xiaomi Mi Note 10 è stato presentato in Cina. Il suo nome locale è in realtà Xiaomi Mi CC9 Pro ma lo stesso identico modello, in 3 versioni diverse, verrà presentato tra circa 24 ore in Europa a Madrid, proprio con la prima nomenclatura. L'anteprima asiatica ci ha fornito dunque tutti i dettagli della scheda tecnica di un device destinato a far molto parlare di se, in particolare per la sua capiente batteria ma soprattutto ...

Arriva il rumor che aspettavate : ecco il prezzo del Mi Watch di Xiaomi : A distanza di poche ore dal'evento di presentazione Xiaomi pubblica ulteriori render ufficiali del nuovo Mi Watch L'articolo Arriva il rumor che aspettavate: ecco il prezzo del Mi Watch di Xiaomi proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi Note 10 debutterà con Gearbest : ecco come averlo a un prezzo scontatissimo : Sarà Gearbest, il noto store online cinese, il primo a vendere Xiaomi Mi Note 10, che sarà disponibile il 6 novembre dalle 12:00 ora italiana con un forte sconto iniziale. L'articolo Xiaomi Mi Note 10 debutterà con Gearbest: ecco come averlo a un prezzo scontatissimo proviene da TuttoAndroid.

Dopo il water - ecco il cuscino smart di Xiaomi : al via i preordini a un prezzo super : Inesauribile Xiaomi. Dopo il water smart dei giorni scorsi, Youpin si arricchisce di un altro prodotto "curioso" ideato dalla vulcanica azienda cinese L'articolo Dopo il water, ecco il cuscino smart di Xiaomi: al via i preordini a un prezzo super proviene da TuttoAndroid.