Sanità AIFI presente ai Stati Generali dell’incontinenza

(Di venerdì 22 novembre 2019) (DIRE) Roma, 22 nov. – Applicare l’Accordo della Conferenza Stato Regioni del 24 gennaio 2018, attivando i ‘Tavoli Regionali sull’incontinenza’ che vedono la partecipazione dei pazienti, degli Ordini professionali e delle Societa’ Scientifiche di settore. Attivare in ogni regione i ‘Centri di primo, secondo e terzo livello’, seguendo l’esempio ‘a costo zero’ della Regione Piemonte. Avviare un confronto sulle Linee Guida e sui PDTA per le persone che soffrono di incontinenza e disturbi al pavimento pelvico. Sono questi gli obiettivi principali della due giorni di confronto a Roma, al ministero della Salute, i prossimi 27 e 28 novembre (Sala Riunioni, Lungotevere Ripa, 1). La FINCOPP, la Federazione Italiana Incontinenti e Disfunzioni del Pavimento Pelvico, convoca infatti i primidell’Incontinenza per ...