Oroscopo dicembre Leone | benessere in ambito familiare | buona sorte a piccole dosi

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 22 novembre 2019) Il mese diper i nativisarà caratterizzato da alcune difficoltà da superare insentimentale a causa di una configurazione astrale svantaggiosa. Infatti, gli influssi del pianeta Venere creeranno spesso incomprensioni tra voi e il partner, che potrete evitare semplicemente assumendo un atteggiamento consenziente, ma non sempre sarà la giusta strada da prendere. Anche per i single le cose non andranno come previsto. Sarebbe il caso di aspettare periodi più favorevoli, salvo un colpo di fortuna. Purtroppo però, quest'ultima non sarà così presente, e dovrete cavarvela da soli nella maggior parte delle situazioni quotidiane. La piccola fortuna infatti arriva da Mercurio ma è una fortuna che arriva grazie al vostro duro impegno e non in modo casuale. Al contrario, bene la salute, assieme ad un periodo ditra voi e la vostra famiglia. Inlavorativo, Sole ...

infoitcultura : Oroscopo dicembre Cancro: Giove in opposizione, ambito lavorativo tra alti e bassi - infoitcultura : Oroscopo dicembre Toro: Venere in un trigono perfetto, sfera sentimentale positiva - infoitcultura : Oroscopo dicembre, Toro: serenità in amore, nuovi stimoli nel lavoro -