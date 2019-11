La Regina e Carlo fermano Andrea in viaggio verso il Bahrain | Non capisci? Sei

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 22 novembre 2019) Non ha ancora capito di essere stato sospeso da tutti gli incarichi ufficiali, ma proprio tutti, senza eccezioni alla regola. All’indomani dell’annuncio del ritiro da ogni attività pubblica a causa del coinvolgimento nello scandalo Epstein, il principesembra sereno come al solito: non soltanto è stato ripreso mentre usciva sorridente dalla sua residenza e mentre si sporgeva per fare “ciao” con la mano dal finestrino, ma stava anche per imbarcarsi per unsemi ufficiale in. Sono dovuti intervenire laElisabetta II eper convincerlo a non partire e a rispettare la parola data. “Ma proprio non? Non è una buona idea fare questoin un momento simile. Lascia perdere”, gli avrebbero detto la madre e il fratello, secondo le indiscrezioni riportate dai tabloid inglesi. Privato della ...

