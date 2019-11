F1 | Sebastian Vettel è il pilota col montepremi più elevato in carriera | Lewis Hamilton

Fonte : oasport

(Di venerdì 22 novembre 2019)è ilin attività che ha conquistato la maggior quantità di premi in denaro per la sua scuderia in F1. Secondo una ricerca condotta da Forbes, il tedesco ha incassato ben 511,9 milioni di dollari statunitensi (circa 465,5 milioni di euro al cambio attuale) nel corso di 12 stagioni in Formula Uno che sono finiti nelle casse dei team per cui ha militato durante la sua(Toro Rosso, Red Bull e Ferrari): tra il 2007 e il 2018 (l’ultima stagione non è ancora stata presa in considerazione) ha vinto quattro Mondiali e 52 gare regalando tante gioie ai suoi tifosi. Cifra davvero da capogiro per il teutonico che è però tallonato dafermo a 449,6 milioni di dollari (circa 408 milioni di euro). Il sei volte Campione del Mondo ha incominciato la sua avventura in McLaren e ora è in forza alla Mercedes, il trionfo di questa stagione potrebbe avergli ...

