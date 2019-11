Fonte : romadailynews

(Di venerdì 22 novembre 2019) L’obiettivo dell’OMS dell’eliminazione dell’C entro il 2030 è possibile per l’Italia grazie alle nuove terapie, rapide, efficaci e senza effetti collaterali. Ma servono nuove politiche sanitarie, che si concentrino soprattutto su tossicodipendenti e pazienti sottoposti a tatuaggi o piercing. “Per il periodo 2015-2018, per 1000 pazienti trattati, si stima una riduzione a 20 anni di circa 800 eventi clinici infausti. Ciò consentirà una importante riduzione della spesa sanitaria di oltre 52 milioni di euro per 1000 pazienti trattati” – sottolinea il Prof. Francesco Saverio Mennini, Università di Roma Tor Vergata. Può dirsi quindi a tutti gli effetti partita la controffensiva alla ricerca del virus dell’C, sulle strade e nelle piazze delle maggiori città d’Italia. L’ambulatorioè pronto e sta scaldando il motore per partire per un lungo ...

romadailynews : Epatite C, Mons. Fisichella benedice l’ambulatorio mobile: al via il tour on the road per… -