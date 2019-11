CorSport | i calciatori del Napoli hanno provato a spiegare a De Laurentiis che la loro è

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 22 novembre 2019) La tensione in casaè ancora alta, scrive il Corriere dello Sport. Tra la squadra e il Presidente resta una distanza che sembra incolmabile, ma i giocatori stanno cercando di tornare alla normalità. Tuttiintenzione di azzerare la serata dell’ammutinamento e qualcuno ha giàa spiegarsi e a chiedere scusa, anche a distanza. Altri lo faranno ancora, perchéla volontà di lasciarsi tutto alle spalle e vogliono far capire al presidente che non ci sono stati dei rivoltosi, ma che la scelta di abbandonare il ritiro è stata dell’intero gruppo. Allan, ad esempio, si è già scusato con Edo Deper lo scontro della notte di Champions. Il presidente, da Los Angeles, dialoga con Chiavelli, Giuntoli e Ancelotti, connon è cambiato nulla, ma considera quanto accaduto un affronto per il club e vuole affrontarlo di persona. Con ici sarà modo di ...

napolista : CorSport: i calciatori del #Napoli hanno provato a spiegare a #DeLaurentiis che la loro è stata una scelta colletti… - zazoomblog : CorSport: Napoli per i calciatori in arrivo multe variabili fino al 50% - #CorSport: #Napoli #calciatori #arrivo - napolista : CorSport: #Napoli, per i calciatori in arrivo #multe variabili fino al 50% Il silenzio non lascia sperare nulla du… -