Britannia 2 | su Sky Atlantic torna lo scontro tra i romani e le tribù celtiche

Fonte : davidemaggio

(Di venerdì 22 novembre 2019)E’ ora dire in. Parte stasera - alle 21.15 su Sky– la seconda stagione del travolgente dramma storico dalle tinte fantasy creato da Jez e Tom Butterworth e da James Richardson. La serie mette in scena eventi, intrighi e rivelazioni sulle guerre che hanno fatto la storia, e segue l’epico e cruentotra le forze dell’impero romano guidato dal generale Aulus Plautius e lee i Druidi che abitavano laintorno al 40 d.C., forti di un sistema di credenze e riti mistici che li aveva resi fino a quel momento pressocché invincibili. La serie, prodotta da Sky Original, andrà in onda per cinque venerdì per un totale di dieci episodi, e farà un salto temporale di due anni rispetto alla scorsa stagione, che aveva visto l’invasione dellaad opera dei. Si riparte, dunque, dal 45 d.C., tra ...

