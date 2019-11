Una settimana non di più a Ragusa

BMW X1 - Una settimana con la xDrive20d [Day 4] : Protagonista del Diario di bordo di questa settimana è la BMW X1 nella versione xDrive20d, quindi dotata di trazione integrale e spinta dal 2.0 litri turbodiesel da 190 CV della Casa. Parliamo di una Suv di dimensioni medie, lunga 4,45 metri, larga 1,82 e alta 1,60, recentemente aggiornata con un restyling che ha introdotto lievi ritocchi al design, un impianto infotainment più moderno, nuovi proiettori e gruppi posteriori a Led. Invariata è la ...

Biella - il comune dà la cittadinanza onoraria a Ezio Greggio. Una settimana fa l’aveva negata a Liliana Segre : La città di Biella ha dato la cittadinanza onoraria a Ezio Greggio una settimana dopo averla rifiutata a Liliana Segre. La decisione è stata presa con l’approvazione di una delibera di giunta. L’attore e showman si unisce a una cerchia ristretta di personalità del territorio che si sono particolarmente distinte in diversi ambiti, come lo stilista Nino Cerruti e l’artista Michelangelo Pistoletto. “Si conferisce a Ezio Greggio – è il ...

Peste bubbonica in Cina - terzo caso di peste in Una settimana : scatta la quarantena : In appena una settima sono stati diagnosticati tre casi di peste nel Paese asiatico. L'ultimo episodio riguarda un uomo di 55 anni a cui è stata diagnosticata la peste bubbonica. Per le autorità sanitarie non ci sarebbero collegamenti con gli altri due pazienti a cui era stata diagnosticata la ben più grave peste polmonare.Continua a leggere

Giro d’Italia 2020 : Vincenzo Nibali e un percorso nel complesso favorevole. Cruciale Una crescita graduale verso la terza settimana : Il Giro d’Italia 2020 avrà sicuramente al via l’uomo più atteso, perlomeno per quanto riguarda i colori italiani, ossia Vincenzo Nibali. È una Corsa Rosa che si adatta molto bene alla punta azzurra delle grandi corse a tappe. Il siciliano, che dall’anno prossimo sarà il capitano della Trek-Segafredo, ha già detto sì al Giro, da lui conquistato nel 2013 e nel 2016; e dove l’anno prossimo cercherà la tanto ambita tripletta. ...

Municipio III - festival ‘Una settimana Del Genere’ : Roma – Dal 21 al 29 novembre si svolgera’ ‘Una Settimana del genere’, il festival delle donne, dei diritti e delle differenze promosso dal III Municipio di Roma presso la neo istituita Casa dei diritti e delle differenze Carla Zappelli Verbano. Una serie di incontri, dibattiti e discussioni dedicati alle questioni di genere con alcune delle personalita’ piu’ significative del panorama romano ed italiano, tra ...

Maltempo - l'allarme della climatologa Baldi : "NessUna tregua fino a settimana prossima" : Non ci illudiamo, il Maltempo non è ancora terminato. Parola di Marina Baldi, climatologa del Cnr, che prevede pioggia fino a metà settimana. Poi al Sud la situazione migliorerà, mentre giovedì e venerdì ci sarà una nuova perturbazione al Nord, in Sardegna e sulle regioni del Tirreno". Il motivo? pe

QUESTA SETTIMANA a Una VITA - le anticipazioni fino al 22 novembre : Nuova SETTIMANA e dunque cinque nuovi giorni in compagnia di Una VITA. Riepiloghiamo le anticipazioni su quel che accadrà fino a venerdì 22 novembre 2019: Padre Telmo dice a Lucia che entrambi sono stati vittime di una trappola, ma Samuel si intromette minacciandolo. Liberto sospetta che Rosina gli stia nascondendo qualcosa. Pena parte per il Botswana salutando Flora soltanto con una lettera. Carmen impegna un prezioso scialle per comprare dei ...

Una nuova ondata di maltempo si abbatterà sull'Italia questa settimana : L'Italia continua ad essere bersagliata dal maltempo. Il team del sito www.ilmeteo.it comunica che, già da lunedì 18 novembre, un insidioso vortice di maltempo aggredirà l'Italia sospinto da forti venti di Scircco e Libeccio. Tra la sera e la notte i fenomeni più intensi si concentreranno tra la Liguria e l'alta Toscana, aree già duramente provate dalle abbondanti precipitazioni degli ultimi giorni. Sempre nel corso della notte forti piogge ...

Maltempo da record - 8.000 interventi dei vigili del fuoco in Una settimana : Ha lasciato pesanti strascichi l’ondata di Maltempo che ha investito l’Italia negli ultimi giorni. I vigili del fuoco hanno eseguito in tutta la Penisola 8 mila interventi in una settimana. Solo nelle ultime 36 ore, i soccorsi sono stati 450 in Emilia Romagna e 380 in Toscana.settimana intensa per i #vigilidelfuoco: svolti 8.000 interventi per il #Maltempo su tutta la penisola. Nelle ultime 36 ore effettuati 450 soccorsi in ...

Venezia - in Una settimana quattro maree oltre i 140 cm. E danni incalcolabili al patrimonio : Alle 13.20, finalmente, l’igrometro collocato a Punta della Salute, di fronte a Piazza San Marco, comincia a scendere. L’acqua, che ha raggiunto la massima a 150 centimetri, inizia a rifluire lentamente verso il mare. Due centimetri. Poi un altro centimetro. E Venezia tira un sospiro di sollievo. O per meglio dire, l’ultimo rantolo. Perché la settimana di passione che si è appena conclusa l’ha messa in ginocchio e verrà ...

Rapper Cry Lipso trovato morto. Una settimana fa aveva postato il brano "Stasera Muoio" : Cry Lipso, Rapper fiorentino di 21 anni, è stato trovato privo di vita ieri in un appartamento a Pistoia dove era ospite di un amico. Il giovane avrebbe avuto un malore: disposta l’autopsia per chiarire le cause.Da quanto appreso il giovane è stato trovato privo di vita dall’amico che lo ospitava. Sul posto con i sanitari intervenuti i carabinieri. Vari i messaggi di cordoglio in rete.Sull’account Youtube del ...