Mindhunter 3 a rischio | gli impegni di David Fincher fanno slittare l’annuncio ufficiale

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 21 novembre 2019)3 ci sarà oppure no? Quello che si può dire dei fan della serie Netflix è che sicuramente sono pazienti e lo saranno anche in questo difficile momento in cui non si capisce ancora bene se ci sarà un nuovo capitolo e, soprattutto, quando andrà in onda se il rinnovo dovesse davvero avvenire. Il destino della serie è appeso ad un filo e i fan attendono pazientemente di cogliere ogni indizio che possa aiutarli a capire quale sarà il futuro dello show dopo il successo ottenuto con la seconda stagione. Le notizie che arrivano dagli Usa e, soprattutto, da un recente profilo di The Hollywood Reporter della star Jonathan Groff, non sono positive.ha già subito "rallentamenti" tra la prima e la seconda stagione. Nonostante il rinnovo ottenuto dopo il suo debutto proprio nell'ottobre di due anni fa, la seconda stagione della serie è arrivata su Netflix solo lo scorso ...