Maltempo Salerno | alberi e rami caduti | allagamenti nelle strade

Maltempo : l’emergenza idrogeologica a Salerno “causata dal tombamento abusivo del canale Torello” : “l’emergenza idrogeologica, con allagamenti e colate di fango, registrata domenica scorsa in Comune di Castel San Giorgio, in provincia di Salerno, è stata causata dal tombamento abusivo del canale Torello, nell’omonima frazione, per realizzare una strada comunale nel primo tratto e poi provinciale“: lo afferma l’ANBI (Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) sulla ...

Allerta Meteo - serata di forte Maltempo al Sud : allarme alluvione a Salerno - forti temporali in Puglia - Calabria e Sicilia [LIVE] : Allerta Meteo – Il maltempo che sta colpendo l’Italia insiste in queste ore su gran parte del Paese, con forti piogge in Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Toscana, Umbria e Lazio. Ma oggi è stata unagiornata di forti piogge soprattutto in Campania, come ampiamente previsto: sono caduti ben 140mm a Baronissi, 118mm a Cava San Pietro, 103mm a Frassineto, 78mm a Cava de’Tirreni, 65mm a Ravello, 58mm a Mercato San Severino. Adesso ...

Maltempo Salerno : la Guardia Costiera salva 2 persone su una barca a vela : La Guardia Costiera di Salerno ha tratto in salvo nella notte due persone su una barca a vela di dieci metri in balia delle onde, al largo di Conca dei Marini. La richiesta di soccorso è arrivata tramite il dispositivo radio in uso alla sala operativa della Guardia Costiera di Salerno: è stata effettuata da una donna che si trovava in compagnia di un uomo, a bordo di una barca con motore in avaria e che stava procedendo con una sola vela, ...