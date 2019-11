M5S | Luigi Di Maio | Lo ammetto | siamo in difficoltà

Fonte : blogo

(Di giovedì 21 novembre 2019) Il Movimento 5 Stelle non se la sta affatto passando bene. L'esperienza al governo con la Lega di Matteo Salvini si è rivelata disastrosa sul fronte dei consensi e l'accordo col Partito Democratico per il nuovo esecutivo sembra vicino a dare il colpo di grazia al MoVimento che per qualche mese è stato il primo partito in Italia.Sembra essersene finalmente reso conto anche il capo politicoDi, che fino a poche settimane fa era pronto a rivoluzionare il MoVimento, senza forse capire bene in fondo come fare. Nel giorno del voto sulla piattaforma Rousseau sulla partecipazione di M5S alle regionali in Calabria ed Emilia Romagna, Diammette candidamente che "il Movimento è in un momento. Loprima di tutto io. C'è bisogno di mettere a posto alcune cose". M5S. Di: "Dobbiamo tornare tra la gente. Ce la ...

HuffPostItalia : Luigi Di Maio travolto: la base M5S vota No, il Movimento dovrà presentarsi alle Regionali - infoitinterno : Luigi Di Maio travolto: la base M5S vota No, il Movimento dovrà presentarsi alle Regionali - UghettoSuper : Ma #giggino come può mentire in modo così spudorato? Oramai sono completamente inglobati nella piovra... #m5s ????? -