Traffico di stupefacenti | sgominata associazione a delinquere

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Maria Girardi I militari della Guardia di Finanza di Reggio Calabria hanno tratto in arresto 10 soggetti Alle prime luci dell'alba di mercoledì 20 novembre, gli uomini del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria hanno inflitto l'ennesimo duro colpo alla criminalità organizzata reggina, smantellando un'intera organizzazione criminale dedita aldi. I militari hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione di misura cautelare personale in carcere e agli arresti domiciliari nei confronti di 10 soggetti originari di Reggio Calabria. Tutti sono accusati a vario titolo difinalizzata alla produzione e aldi droga, illecita detenzione, spaccio e produzione di sostanze. In particolare la misura cautelare in carcere è stata emessa nei confronti di: Domenico Di Grande (classe 1959), ...

