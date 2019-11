Matteo Salvini ironizza sulle accuse di padre Zanotelli | Ma Chef Rubio si è

Sondaggio Ixè per Cartabianca - Matteo Salvini : "Se succede come in Umbria siamo a cavallo" : I sondaggi rispecchiano sì le intenzioni di voto degli italiani, ma fino a un certo punto. Matteo Salvini, infatti, dopo aver visto i numeri dell'Istituto Ixè per Cartabianca, ha ricordato quanto accaduto in Umbria. "Avete seguito Cartabianca? Grande Lucia! - esulta sul suo profilo Twitter -. E se i

Matteo Salvini : “Sardine? Preferisco i gattini che se le mangiano quando hanno fame” : "Alle sardine Preferisco i gattini, sono più dolci. Ai vostri bambini felini piacciono sardine e pesciolini?", commenta il leader della Lega Matteo Salvini, sul movimento che da Nord a Sud del Paese lo sta contestando nelle piazze. E annuncia: "Andrò a trovare le sardine nelle loro piazze". L'ex ministro dell'Interno, ospite ieri sera su Rete4, ha anche affrontato altri argomenti, come la manovra economica, la querela da parte di Ilaria Cucchi e ...

Matteo Salvini a Fuori dal coro su rete 4 - “Preferisco un condono a tasse su bibite - pannolini e biscotti” : Un’intervista a Matteo Salvini che farà molto discutere quella trasmessa sul programma televisivo “Fuori dal coro” su rete 4. Matteo Salvini ha detto chiaro e tondo che preferisce un condono a tasse su pannolini, biscotti o su bibite. Il leader della Lega ha detto che il governo litiga su tutto e a pagarne le conseguenze sono i lavoratori. Mario Giordano ha chiesto a Salvini come si sentisse dopo aver saputo di essere stato ...

Matteo Renzi : "Un'alleanza con Salvini? Mai dire mai" : Incredibile. Matteo Renzi non chiude a un’alleanza, in futuro, con Matteo Salvini. L’ex premier, intervenendo a Porta Porta su Rai1, ha detto: “Salvini cercherà di spostarsi al centro. Italia Viva è una calamita e porterà a una polarizzazione al centro, scommetto che la prossima sfida dei prossimi due-tre anni non sarà degli estremismi ma al centro”.E poi la sorpresa: “Un’alleanza ...

Matteo Salvini - l'affondo ai manifestanti : "Le sardine? meglio i gattini che se le mangiano" : "Alle sardine preferisco i gattini che quando hanno fame le sardine se le mangiano". Matteo Salvini liquida così, con una battuta negli studi di Fuori dal coro, il movimento delle "Sardine" che ha portato finora in piazza migliaia di cittadini. A dare il via alle pacifiche manifestazioni - che sbar

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - l'asse contro Conte : così si ribellano alla riforma Ue del Mes : Non sono solo le opposizioni a mettere i bastoni tra le ruote a Giuseppe Conte. La questione del presunto accordo segreto stipulato con l'Unione europea sta mandando su tutte le furie anche i Cinque Stelle. "Il Parlamento aveva dato un preciso mandato al Presidente del Consiglio - tuonano i deputati

Matteo Salvini : "Le sardine sono un valore aggiunto. Andrò in piazza a ringraziarli" : “Mi piacciono questi ragazzi, danno valore e importanza a ogni mia presenza. Alle prossime occasioni mi propongo di andare a salutarli e a ringraziarli. Non vedo l’ora di abbracciarli”. Così Matteo Salvini, a margine di una conferenza stampa a Terni, ha commentato le manifestazioni delle “sardine” che si stanno moltiplicando sul territorio nazionale.Una di queste è convocata anche a Perugia sabato 23, ...

Vauro Senesi contro Matteo Salvini : "Open Arms? Leone di peluche che scappa dai giudici" : Vauro Senesi non perde l'occasione di punzecchiare - anzi, insultare - Matteo Salvini. Questa volta il vignettista più schierato del Paese esulta per la decisione della Procura d'Agrigento che non contenta, dopo due mesi, torna sulla questione Open Arms portando l'ex ministro in Tribunale. "Salvini

Politica - per Zingaretti e Matteo Renzi - lo spettro di un’alleanza tra Salvini e Di Maio per andare subito alle elezioni : Una situazione in fermento quella Politica italiana con un Movimento 5 Stelle che sta sempre più perdendo consensi. Luigi Di Maio ha iniziato a ascoltare la base che vuole a tutti i costi maggiore autonomia dal Pd. Innanzitutto, sia in Calabria che in Emilia Romagna gli eletti nel Movimento 5 Stelle e gli attivisti hanno chiesto, in un ultimo incontro con il capo politico del Movimento, di fare per le prossime regionali proprie liste ma ...

Ilaria Cucchi - Matteo Salvini e le droghe in Italia : reprimere non è una soluzione : Sono passati poco più di dieci anni da quel 22 ottobre 2009, giorno in cui Stefano Cucchi morì mentre era sotto custodia cautelare a Roma, presso il carcere di Regina Coeli. Ci sono voluti anni di battaglie, 10 lunghissimi anni per arrivare, il 14 novembre scorso, alla condanna a 12 anni agli autori del pestaggio che costò la vita a Stefano. Di mezzo c’è stato un decennio, un film che ha mosso la sensibilità di tutto un paese, ma soprattutto la ...

Matteo Salvini - buonanotte sardine. Chi ha incontrato lui a Modena : clamorosa sorpresa : buonanotte, sardine. Mentre i 7.000 di Modena si riunivano in piazza contro Matteo Salvini, come accaduto qualche giorno fa a Bologna, il leader della Lega pensava alla politica incontrando, nella stessa città emiliana, industriali e operai per parlare di aziende, tasse, lavoro e crisi. Il modo migl

La procura di Agrigento ha iscritto Matteo Salvini nel registro degli indagati per il caso della nave Open Arms di agosto : La procura di Agrigento ha iscritto l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini nel registro degli indagati per il caso della nave Open Arms dello scorso agosto, con l’accusa di sequestro di persona e omissione d’atti d’ufficio, come era stato nel caso Diciotti. L’indagine