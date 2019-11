Liliana Segre è vittima di un revisionismo malato Ma con gli orrori del passato non si

Matteo Salvini - i neofascisti e quell'incontro con Liliana Segre : Ogni settimana in esclusiva sull'Espresso la striscia dedicata alla politica dalla matita di Marco Dambrosio Davanti al caso Ilva, ecco cosa fa la politica" La geniale idea di Matteo Renzi per vincere le elezioni" Matteo Renzi e quel problema nel casting di Italia Viva" Perché Makkox proprio non lo sa disegnare Nicola Zingaretti " Giachetti e quel problemino della coerenza sul taglio dei parlamentari"

Ezio Greggio ha rifiutato la cittadinanza onoraria di Biella dopo che la giunta leghista locale aveva bocciato la proposta di conferirla a Liliana Segre : Il conduttore televisivo e attore Ezio Greggio ha rifiutato la cittadinanza onoraria del comune di Biella dopo che la giunta leghista locale aveva bocciato la proposta di conferirla alla senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta all’Olocausto. «Il mio rispetto nei

Dopo il "no" a Liliana Segre - Biella dà la cittadinanza onoraria a Ezio Greggio. Lui rinuncia : "Ho troppo rispetto per lei" : Polemica sulla scelta di premiare il conduttore televisivo, che in serata declina l'offerta: "Lo faccio per coerenza con i miei valori, anche mio padre è stato in campo di concentramento"

Biella - il comune dà la cittadinanza onoraria a Ezio Greggio dopo averla negata a Liliana Segre : La città di Biella ha dato la cittadinanza onoraria a Ezio Greggio una settimana dopo averla rifiutata a Liliana Segre. La decisione è stata presa con l’approvazione di una delibera di giunta. L’attore e showman si unisce a una cerchia ristretta di personalità del territorio che si sono particolarmente distinte in diversi ambiti, come lo stilista Nino Cerruti e l’artista Michelangelo Pistoletto. “Si conferisce a Ezio Greggio – è il ...

Biella - il comune dà la cittadinanza onoraria a Ezio Greggio. Una settimana fa l’aveva negata a Liliana Segre : La città di Biella ha dato la cittadinanza onoraria a Ezio Greggio una settimana dopo averla rifiutata a Liliana Segre. La decisione è stata presa con l’approvazione di una delibera di giunta. L’attore e showman si unisce a una cerchia ristretta di personalità del territorio che si sono particolarmente distinte in diversi ambiti, come lo stilista Nino Cerruti e l’artista Michelangelo Pistoletto. “Si conferisce a Ezio Greggio – è il ...

Biella dà la cittadinanza onoraria a Ezio Greggio dopo averla negata a Liliana Segre : La stessa amministrazione leghista che ha negato il riconoscimento alla senatrice ha deciso di premiare il conduttore di Striscia la Notizia «per la popolarità televisiva e per l’impegno per i bambini prematuri». La polemica del Pd: «È ridicolo»

Antisemitismo : ok Ars a odg contro intolleranza - Pd 'solidarietà a Liliana Segre' : Palermo, 19 nov. (Adnkronos) - Approvato all'Ars un ordine del giorno del Pd per l’istituzione di un Osservatorio regionale per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, Antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza e l’applicazione delle norme contenute nella legge sulla Pace. "Ab