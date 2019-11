Chi l’ha Visto | Romina Power su Ylenia | “Spero di riabbracciarla”

Firenze - neonata morta in una borsa : “Chi l’ha lasciata sperava potesse sopravvivere” : La neonata trovata morta martedì in una borsa davanti a una farmacia di Campi Bisenzio (Firenze) era nata da poche ore e probabilmente chi l’ha abbandonata sperava potesse salvarsi. Gli investigatori hanno spiegato che la piccola era stata lasciata nella borsa con la cerniera semiaperta, in modo che potesse proteggersi dal freddo ma anche respirare.Continua a leggere

“L’ha fatto di nuovo!”. Chiara Ferragni - ogni anno da 17 anni. E ora lo fa anche Fedez : Una tradizione di famiglia è pure sempre una tradizione. Se poi va avanti d 17 anni è quasi un obbligo, un po’ come la cena della vigilia di Natale. Parliamo di Chiara Ferragni, che come molti follower sapranno già, vola a Eurodisney con tutta la sua famiglia, ora allargata. Chiara lo fa da ben 17 anni: la vacanza nel parco dei divertimenti per la fashion blogger e i suoi cari è un appuntamento fisso. La prima volta a Eurodisney è stata nel ...

Catania - nasce un nuovo progetto per formare rifugiati e riChiedenti asilo. E per dare voce a Chi non ce l’ha : di Raffaella Arena* Nel 2016 i ragazzi di Africa Unita, Abdel, Moussa e Lucien – eritreo il primo, ivoriani gli altri due – si sono conosciuti a Catania, nello spiazzo sottostante la fontana del ratto di Proserpina, nel lembo più orientale della piazza della stazione. Quando li incontro, in un caldo inizio di ottobre in cui l’estate si sofferma insistentemente sulla città, la fontana è senz’acqua. La poca rimasta è verde per le alghe ...

Ascolti - vince Prodigi - record stagionale per Chi l’ha visto : Il programma più visto della prima serata di ieri è stato l’appuntamento con “Prodigi – La musica è vita“, il programma condotto da Flavio Insinna e Serena Autieri dedicato al talento e alla solidarietà, seguito da 2.950.000 spettatori pari al 15.3% di share. Su Rai3 Federica Sciarelli con la puntata di “Chi l’ha visto?” ha segnato il secondo miglior risultato stagionale con 2.179.000 spettatori e il ...

Ascolti TV | Mercoledì 13 novembre 2019. Vince Prodigi (15.3%) - Oltre la Soglia sprofonda al 9.2%. Chi l’ha Visto 10.6% - Volevo Fare la Rockstar 7.1% : Oltre la Soglia - Gabriella Pession e Giorgio Marchesi Su Rai1 Prodigi – La Musica è Vita ha conquistato 2.950.000 spettatori pari al 15.3% di share. Su Canale 5 Oltre la Soglia ha raccolto davanti al video 1.840.000 spettatori pari al 9.2% di share. Su Rai2 Volevo Fare la Rockstar ha interessato 1.572.000 spettatori pari al 7.1% di share. Su Italia 1 Sherlock Holmes – Gioco di Ombre ha catturato l’attenzione di 1.403.000 ...

Francesca Tajè... L’hanno inquadrata solo un attimo e ora sono tutti pazzi per lei. Ecco Chi è : La potenza della televisione moltiplicata a quella dei social può generare della fantastiche mostruosità, come quella che vi stiamo per raccontare. Lei si chiama Francesca Tajè, ha 21 anni ed oggi è un’influencer. Tutto grazie a pochi secondi in video, su Sky, durante la partita Juventus-Milan. Lei, bionda, occhi blu, bellissima, è una tifosa bianconera. Studia alla Iulm, fa l’attrice e grazie alla sua passione per il calcio ha allargato il suo ...

Federica Sciarelli - Chi l’ha Visto? “Non faccio la tv del pianto” : Chi l’ha Visto? Federica Sciarelli fa una confessione su Dottori in Corsia Da sabato 16 novembre Federica Sciarelli parteciperà alla terza edizione di Dottori in Corsia in onda alle 21:45 su Rai3. La conduttrice di Chi l’ha Visto? racconterà i miracoli quotidiani che la medicina fa, salvando tantissime vite all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. Intervistata da TelePiù, Federica Sciarelli ha dichiarato che questo ...

Programmi TV di stasera - mercoledì 13 novembre 2019. Su Rai3 nuovo appuntamento con «Chi l’ha visto?» : Federica Sciarelli Rai1, ore 21.35: Prodigi – La musica è vita Per il quarto anno consecutivo si rinnova su Rai1 l’appuntamento con Prodigi – La musica è vita, la prima serata dedicata al talento e alla solidarietà realizzata in collaborazione con UNICEF ed EndemolShine Italy. Conduttori della quarta edizione saranno Flavio Insinna e Serena Autieri, già giurata lo scorso anno. Sul palco, con loro, ci sarà anche la piccola Giulia Golia, ...

Vitalizi : Figuccia (Udc) - ‘ddl taglio? Andremo a Chi l’ha visto’ : Palermo, 12 nov. (Adnkronos) – “Oggi altra seduta d’Aula, tra l’altro rinviata, nuovo ordine del giorno ma del ddl sul taglio dei Vitalizi non vi è ancora traccia. Chiederemo a ‘Chi l’ha visto’ e nel frattempo si rompa il silenzio perché i siciliani abbiano ben chiaro chi è favore e chi è contro al mantenimento di questi privilegi. Per questo chiederò il voto palese nominale in Aula”. Così il ...

“Claudia è tornata a casa!”. Svolta dopo la puntata di “Chi l’ha visto?”. Ecco perché era scappata : Che bello ogni tanto raccontare anche dei lieto fine. Siamo a Campofiorito ed è qui che la donna scomparsa da tempo si è fatta viva mettendosi in contatto con il suo avvocato. Claudia Stabile, la mamma di tre bimbi scomparsa dalla provincia di Palermo l’8 ottobre scorso, è tornata. La donna ha scritto una mail al suo legale, ma non ha fatto ritorno a casa. Ne ha dato notizia Federica Sciarelli dagli studi di Chi l’ha visto. La scomparsa risale ...

Esplosione Alessandria - non c’è “movente significativo” : “Chi l’ha fatto voleva uccidere” : "Chi l'ha fatto, lo ha fatto per uccidere", ha detto il procuratore di Alessandria Enrico Cieri facendo il punto sulle indagini relative all'Esplosione di Quargnento che ha causato la morte di tre vigili del fuoco. “È chiaro che il gesto non si inquadra in ripicche di vicinato, ma è ben più grave", ha aggiunto il magistrato affermando che al momento un movente significativo non c’è.Continua a leggere

Dopo l’hamburger Mc Donald’s di 10 anni fa - ecco le FOTO di quello più vecChio in assoluto (e ancora intatto) : L’età di questo hamburger acquistato al Mc Donald’s è strabiliante: ha 24 anni. Ed è intatto. E’ stato acquistato nel lontano 1995. Almeno così dicono i due ragazzi australiani che lo hanno conservato per tutto questo tempo in una scatola di legno, nel suo involucro, e lo hanno riaperto cinque anni fa, esattamente 20 anni Dopo l’acquisto. A fare questo strano esperimento sono stati due australiani, Eduard Neetz e Casey ...

Chi l’ha Visto? Federica Sciarelli al sabato sera : “Non mi riposo più” : Federica Sciarell in seconda serata al sabato: la novità per la conduttrice di Chi l’ha Visto? Dopo ben sedici edizioni alla guida di Chi l’ha Visto?, per Federica Sciarelli è arrivato il momento di buttarsi in nuove sfide. Da sabato 16 novembre, infatti, la vedremo nella docu-serie Dottori in Corsia su Rai3, che racconta storie di alta e media complessità medica per documentare sul posto il miracolo quotidiano della medicina. ...

Chi l’ha detto che i nuovi Google Pixel 4 non sono in grado di scattare foto con zoom 16x? : Una mod della Google fotocamera installata sui nuovi Google Pixel 4 e Pixel 4 XL permette di scattare foto con zoom 16x L'articolo Chi l’ha detto che i nuovi Google Pixel 4 non sono in grado di scattare foto con zoom 16x? proviene da TuttoAndroid.