Anche Gantz rinuncia | Israele verso le terze elezioni in un anno

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Il generale getta la spugna. La “battaglia del Governo” è persa. Aveva tempo fino a mezzanotte, ma “Cenerentola-” non ha atteso la fatidica ora per annunciare di non essere riuscito a mettere assieme i 61 voti necessari per dare vita al nuovo Governo. Il leader di Kahol Lavan (Blu Bianco) ha restituito il mandato da premier incaricato al Capo dello Stato Reuven Rivlin. Ora i 120 parlamentari della Knesset h21 giorni per scovare un terzo candidato, che non siao l’attuale premier Benjamin Netanyahu, per provare a dar vita a un nuovo esecutivo.Questa è la procedura istituzionale. La realtà, però, è un’altra:si avvia a nuoveanticipate, lein nemmeno un, dopo quelle di aprile e di settembre.Teso, scuro in volto, l’ex capo di Stato maggiore dell’Idf ...

