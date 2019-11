LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA | Australia-Colombia 1-0 | Stati Uniti-Canada 0-1 | si

Fonte : oasport

(Di martedì 19 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.37: 5-3, de Minaur tiene il servizio contro Galan Riveros e intravede il successo nel primo set. 20.34: 1-0, inizia con il break Shapovalov in questo primo set contro Fritz. Ottimo inizio per il canadese. 20.33 SPAGNA-RUSSIA: 4-4, Rublev si salva ancora una volta e con determinazione annulla due palle break e la lotta punto a punto del terzo set continua. 20.32: 4-3, de Minaur ottiene il break contro Galan Riveros nel primo set. 20.27 SPAGNA-RUSSIA: 4-3 Tiene il servizio Bautista Agut in questo terzo set e la lotta all’ultimo sangue con Rublev prosegue. 20.24: 3-3, de Minaur tiene a fatica il servizio contro ilno Galan Riveros nel primo set. 20.21 SPAGNA-RUSSIA: 3-3 Rublev impatta in questo terzo set e ora si ricomincia da capo per Bautista ...

zazoomnews : LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA: 3-0 dell’Argentina ai danni del Cile! Vittoria decisiva del Kazakistan sull’Oland… - zazoomnews : LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA: 3-0 dell’Argentina ai danni del Cile! Francia-Giappone e Kazakistan-Olanda decise… - zazoomblog : LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA: 3-0 dell’Argentina ai danni del Cile! Vittorie decisive del Kazakistan sull’Oland… -