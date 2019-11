Ilaria Cucchi - Matteo Salvini e le droghe in Italia : reprimere non è una soluzione : Sono passati poco più di dieci anni da quel 22 ottobre 2009, giorno in cui Stefano Cucchi morì mentre era sotto custodia cautelare a Roma, presso il carcere di Regina Coeli. Ci sono voluti anni di battaglie, 10 lunghissimi anni per arrivare, il 14 novembre scorso, alla condanna a 12 anni agli autori del pestaggio che costò la vita a Stefano. Di mezzo c’è stato un decennio, un film che ha mosso la sensibilità di tutto un paese, ma soprattutto la ...

H.Kong - governatrice : soluzione pacifica : 5.02 La governatrice di Hong Kong, Carrie Lam, si è detta "molto preoccupata per la pericolosa situazione" del Politecnico, assediato dalla polizia,e suggerisce "una soluzione pacifica" per superare lo stallo. All'interno del campus ci sono ancora asserragliati oltre 100 studenti, ha spiegato Lam nella tradizionale conferenza stampa che precede la riunione del suo gabinetto, aggiungendo che circa 600 manifestanti sono andati via.

Coppa Davis 2019 : Fabio Fognini non è la soluzione ideale per l’Italia su questa superficie : C’è molta amarezza per la sconfitta dell’Italia contro il Canada nella prima partita del girone F delle Finali di Coppa Davis 2019, maturata già dopo i due singolari. Nel primo Fabio Fognini contro Vasek Pospisil, che ha sostituito all’ultimo momento il 19enne Felix Auger-Aliassime, ha confermato, oltre che tutti i suoi problemi fisici, in particolare quello al piede che si sta trascinando ormai da troppo, ma anche i suoi limiti più di ...

Problemi per l’app Banca Intesa Sanpaolo con Huawei P8 Lite e non solo : una prima soluzione : Da un po' di giorni a questa parta si registrano Problemi per l'app Banca Intesa Sanpaolo per un numero ragguardevole di clienti dell'istituto finanziario. Non si tratta di un disservizio diffuso alla totalità dell'utenza ma che riguarda nello specifico i possessori di un smartphone Huawei datato come il P8 Lite nella sua versione del 2017. Cerchiamo di capire quale sia la tipologia di bug riscontrata e pure quale possa essere una ...

Venezia e Mose : l’Italia segue la strada delle nomine emergenziali - ma è una soluzione sbagliata : Dopo l’alluvione che ha allagato Venezia, la ministra delle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli ha nominato il nuovo commissario straordinario per il Mose: si tratta di Elisabetta Spitz, che ha detto che intende completare l’opera – la cui costruzione è iniziata nel 2003 – entro il 2021. Il sindaco di Venezia, invece, è stato nominato commissario per la gestione della ricostruzione dal Consiglio dei Ministri. La settimana ...

VIDEO Marc Marquez : “Mio fratello Alex vorrebbe correre in MotoGP - ma non è l’unica soluzione per Honda” : Marc Marquez ha chiuso in seconda posizione le qualifiche del Gran Premio della Comunità Valenciana 2019 e domani parte coi favori del pronostico per aggiudicarsi anche l’ultima gara dell’anno per il Mondiale MotoGP. Fuori dalla pista si continua però a discutere a proposito del futuro compagno di squadra del campione del mondo dopo l’annuncio a sorpresa del ritiro da parte di Jorge Lorenzo. Uno dei possibili candidati sarebbe ...

Chiara Ferragni : "La registrazione social potrebbe essere una buona soluzione contro gli haters" : La possibilità di chiedere un documento o il codice fiscale a chi si iscrive su una piattaforma social per contrastare il fenomeno deli haters “potrebbe essere una delle soluzioni, perché il fatto che sei facilmente raggiungibile ed è facile capire chi tu sia rende le persone molto meno vogliose di cospargere gli altri di odio. Quindi potrebbe essere una buona soluzione”. Lo ha detto Chiara Ferragni a ...

Rugby – O’Shea verso l’addio alla Nazionale italiana : richiesta la risoluzione anticipata del rapporto : Conor O’Shea rimette l’incarico di Ct al Consiglio Federale Il Presidente della Federazione italiana Rugby Alfredo Gavazzi ha informato oggi il Consiglio Federale, riunito a L’Aquila, della richiesta avanzata da Conor O’Shea di rimettere con effetto immediato il proprio incarico di Commissario Tecnico della Squadra Nazionale Maggiore Maschile. La naturale scadenza dell’accordo era prevista il 30 maggio ...

Catalfo : avremo soluzione per l'Ilva : 16.42 La proposta dell'azienda "è inaccettabile". Così la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, sull'ex Ilva. La ministra ha sottolineato la riduzione di personale con 5.000 esuberi richiesta dal gruppo e ha spiegato che l'azienda aveva chiesto anche "di andare in deroga delle norme sulla sicurezza sul lavoro". Richiesta "alla quale ho risposto con un secco no. Studiamo misure per l'Ilva e la siderurgia. Probabilmente proseguire con questa ...

Vuole sposarsi con un matrimonio da favola - non può permetterselo e escogita una soluzione : Una donna, Anna Broom che vive nel Regno Unito sogna in grande e per il suo matrimonio non si accontenta di spendere quello che è nelle sue limitatissime possibilità, ma Vuole un matrimonio da ricordare per sempre per il quale servono parecchi soldi. La ragazza oltre il matrimonio, Vuole anche fare un viaggio di nozze in Messico, nulla che le sue tasche possano sopportare. Ma poiché è convinta di averne diritto, decide di chiedere che paghino ...

Nessuna soluzione per Ilva - ma si tratta. La Procura di Milano apre un’inchiesta ??????? : Ricorso dei commissari contro l’azienda. La numero uno Morselli: «Presi in giro i salvatori della Patria»

“Chi considera il Mose una soluzione sbagliata dia un’alternativa”. Parla Luigi Zanda : Roma. Luigi Zanda non era ancora il tesoriere del Pd, anzi il Pd neppure esisteva, quando nel 1985 fu designato, in quota Iri, a capo del Consorzio Venezia Nuova. Oggi, a un passo dall’apocalisse, si torna a ragionare sui numeri del Mose, grani di un rosario che gli italiani conoscono a memoria. “Ag

Ci sono state quattro prescrizioni e un’assoluzione in appello per cinque medici dell’ospedale in cui morì Stefano Cucchi : In una delle due sentenze attese per oggi sul caso di Stefano Cucchi sono state decise quattro prescrizioni e un’assoluzione nei confronti dei cinque medici dell’ospedale Sandro Pertini, in cui Cucchi morì il 22 ottobre 2009, sette giorni dopo il

Caso Cucchi : 4 prescrizioni e un'assoluzione per i medici del Pertini : Una sentenza di assoluzione e una di 'non doversi procederé, perché il reato di omicidio colposo è ormai prescritto, nei confronti dei cinque medici dell'ospedale Sandro Pertini dove Stefano Cucchi morì il 22 ottobre del 2009, sei giorni dopo essere stato arrestato dai carabinieri per detenzione di stupefacenti. Lo ha deciso, dopo oltre due ore di camera di consiglio, la seconda corte d'assise di appello di Roma, al termine del ...