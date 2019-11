Kessie al Napoli | il calciatore può arrivare anche a gennaio I dettagli

Su Kessiè ci sono anche altri due club oltre il Napoli : L’edizione odierna di TuttoSport riporta del forte interesse del Napoli per Kessiè ma sul calciatore del Milan ci sono anche Monaco e Wolverhampton. Il Napoli è fortemente interessato a Frank Kessiè del Milan. Secondo quanto riferisce l’edizione odierna di TuttoSport, il calciatore è ormai fuori dai piani tattici del Milan: è rimasto in panchina con la Lazio e non è stato convocato contro la Juventus. Ma l’ivoriano potrebbe ...

Tuttosport : Monaco ed Wolverhampton in vantaggio sul Napoli per Kessie : Kessie non sarà in campo per la sfida dei diavoli rossoneri contro il Napoli di sabato. L’ivoriano, come scrive Tuttosport, è chiaramente fuori dai progetti del Milan ma potrebbe rientrare invece in quelli della formazione di Ancelotti. Il centrocampista é stato fortemente caldeggiato da Massimo Mirabelli, che lo ha portato al Milan, «Kessie è uno dei centrocampisti più importanti in Italia è giovane, ha una struttura fisica importante: è ...